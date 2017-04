Markdorf Theaterstück über eine Messie-Höhle

Die Markdorfer Theatergruppe "kreuz & quer" steht mit dem Stück „Phantom“ auf der Bühne der Stadthalle. Die Sprache der Schauspieler ist sehr direkt und ganz ohne Schnörkel

Markdorf – Matratzen, Stühle, Einkaufstüten noch und nöcher – und im Hintergrund steht ein Kleiderständer. Auch der passt zur Szene. Gespielt wird das Durcheinander einer Frau, die sammelt. Sie hortet Kleider, sie türmt und stapelt, was sie in die Hände bekommen kann. Einen Schutzwall gegen die Armut will sie errichten. Doch je höher dieses Bollwerk wird, desto brüchiger wirkt es. Dies um so mehr, als die Frau nun schwanger ist. Hat sie sich vorhin in der Altkleiderkammer noch überaus selbstbewusst, ja ruppig gegeben, so zeigt sie jetzt mit einem Mal Schwäche. In ihrer Höhle, der Messie-Höhle, fühlt sie sich dem, was auf sie zukommt, dem Muttersein, keineswegs gewachsen. Plötzlich nimmt sie auch Hilfe an. Von der Frau, die sie zuvor nur mit Geringschätzung, mit offener Verachtung behandelt hat: von der Migrantin.

"Phantom – ein Spiel" heißt das Stück, aus dem die beschriebene Szene stammt. Die Schauspieler der Markdorfer Theatergruppe "kreuz und quer" führen es am kommenden Wochenende in der Stadthalle auf. Geschrieben wurde "Phantom" von Sarah Nemitz und Lutz Hübner – als Auftragswerk fürs Nationaltheater Mannheim. Nemitz und Hübner sind ein Erfolgs-Duo in der bundesdeutschen Theaterlandschaft. Denn mit ihren gemeinsam konzipierten Stücken ernten sie viel Anerkennung bei Theatertagen, seitens der Kritik und vor allem beim Publikum. "kreuz & quer"-Regisseur Harald Eilers hat bereits Hübners "Richtfest" in Markdorf inszeniert. Und er ist gut angekommen damit. "Wir hoffen an diesen schönen Erfolg von vor zwei Jahren wieder anknüpfen zu können", erklärt Regisseur Eilers.

Seine Schauspielerinnen und Schauspieler sind davon überzeugt. "Das Stück passt in unsere Zeit", sagt Harald Eilers. Es passe auch zu der kleinen Markdorfer Theatergruppe.

"Es passt einfach alles", findet Helga Storz, "das Stück trifft unsere gegenwärtige Migrations-Thematik." Und Klaus Wagner, der ebenfalls mit auf der Bühne steht, begrüßt: "Hier wird eine ungeheuer direkte Sprache gesprochen – ganz ohne Schnörkel."

Ungeheurer schnörkellos geht es dann auch zu in "Phantom". Hübner und Nemitz lüften die Wohlfühldecke der Helfergesellschaft. Was sie zeigen, ist die Gnadenlosigkeit hinter der Mitleidsfassade. Ob es die hartherzige Hartz-IV-Empfängerin mit ihrer Sammelwut ist oder die garstigen Armuts-Gewinnler sind: die "Kapos" auf dem Spargelfeld, die Geldabzieher und schmierigen Glücksversprecher.

Doch zurück in die Messy-Höhle. Die Schwangere und die Frau mit dem Kopftuch sind allein. Sie kommen ins Gespräch. Sie finden auf eine Ebene jenseits ihrer üblichen Rollen. Erstmals gibt es eine wirkliche Begegnung. In der die beiden eher behutsam miteinander sprechen. So als würden sie sich Neuland ertasten. Die Situation ist symptomatisch für das gesamte Stück. Weil Nemitz/Hübner mit "Phantom" die üblichen Bilder brechen. Sie beleuchten sie und spiegeln stets auch die Kehrseiten, die Hintergründe. Mithin reißen sie die von uns allen aufgerichteten Schutzmauern aus Voreinstellungen, aus Haltungen, aus Ideologien ein. Nicht zuletzt trägt dazu die Anlage des Stücks als "Spiel" bei. Die die Schauspieler zu beständigem Rollenwechsel auf der offenen Bühne zwingt. Keiner ist sicher in seiner Position. Jeder ist eben noch dies, gleich etwas anderes, eine andere, ein anderer. Und sämtliche Schauspieler bleiben auf der Bühne. Keiner kann sich herausziehen.

Die Theatergruppe "kreuz & quer" spielt am 21. und 22. April jeweils um 20 Uhr sowie am 23. April um 18 Uhr. Die Karten kosten 8 bzw. 6 Euro und sind nur an der Abendkasse erhältlich.

