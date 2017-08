Markdorf Theaterstadel eröffnet Open-Air-Kino

Der erste Abend begann mit "Monsieur Pierre geht online", während der Sommerferien wartet das Programm-Kino aber mit vielen weiteren Titeln auf. Ein Eindruck vom ersten Abend und ein Ausblick auf all die Filme, die noch gezeigt werden.

Ach ja, Paris! Mit dem Motorroller durch die nächtliche Stadt, Lichterglanz, links und rechts huschen die Attraktionen vorbei, die Place de la Concorde lädt zu einer Umrundung und dort hinten reckt sich der illuminiert Eiffelturm über den Dächern empor. Dabei war man eben noch am Gehrenberg, im Innenhof des "Theaterstadels" mit klapperndem Geschirr, Biergarten-Munterkeit nebenan und einem Bischof, der sehr verdrossen auf die durch Jacken, durch Pullover reservierte Stühle blickt – einer Lenk-Figur. Montagabend war der Auftakt zur diesjährigen Open-Air-Kino-Saison des Markdorfer Theaterstadels. Gezeigt wurde "Monsieur Pierre geht online" eine französisch-belgische Komödie von Stéphane Robelin.

Das ist einer von zehn Filmen, die einen, zwei oder drei Tage im Theater-Innenhof laufen, sofern das Wetter mitspielt. Ansonsten findet die Filmvorführung im Saal statt – dort läuft im um- und ausgebauten Stadel auch in den übrigen Monaten ein Kino-Programm. Kein gewöhnliches freilich, sondern eine Programm-Kino-Auswahl, die sich deutlich vom Mainstream-Kino abhebt und die regelmäßig von der "Filmförderung Baden-Württemberg" mit Preisen für hervorragende Kinoarbeit ausgezeichnet wird.

Sibylle Krause und Martin Krömer aus Immenstaad kommen öfter. Die Designerin und der Ingenieur schätzen die Filmauswahl des Stadel-Kinos: Statt Klamauk und rüder Action laufen hier die intelligenteren Produktionen. Filme, die zum Nachdenken anregen, und Filme, über die man dennoch lachen kann. Nicht immer – denn die Dramen, die eher traurigen Geschichten, tauchen im Programm des Theaterstadels ebenfalls auf. Im Open-Air-Programm während der Ferienwochen überwiegen allerdings die heiteren Themen. Vor allem geht es um Liebe, um Beziehungen. Und es geht um die ganz alltäglichen Verstrickungen der Gefühlswelt.

Bei "Monsieur Pierre geht online" ist es ein zunächst etwas schrullig daher kommender älterer Herr, der gleichzeitig mit dem Internet auch seine Emotionalität wiederentdeckt. Trauer über den Verlust seiner Frau weicht Unternehmens-, ja Abenteuerlust. Der alte Charmeur in ihm wird wieder wach. Und dieses Erwachen der Hauptfigur Pierre spielt Pierre Richard so, dass sich die Kamera mit dem Zuschauer verbündet. Es gibt ein augenzwinkerndes Einvernehmen beim gemeinsamen Blick auf diesen ergrauten, liebenswert verschroben Alten, der immer auch ein Rückblick auf den Pierre Richard im "Großen Blonden mit dem schwarzen Schuh" der frühen 70er-Jahre ist.

Kein Wunder also, wenn es überall im Publikum zu Glucksen, Kichern und Lachen kommt. Und zum Glück ist die durchaus leichtfüßige Komödie wohltemperiert. Sie spielt in einem Alltags-Paris, das Arbeitslosigkeit kennt, auch eine gewisse Vorort-Tristesse. Dieser Film lebt von seinem Glücks-Versprechen – in Berufs- und Liebesdingen. Kein schlechter Beginn mithin für die Sommerferien-Saison des Open-Air-Kinos am Theaterstadel.

Was demnächst läuft

Filmbeginn ist jeweils um 21.15 Uhr, Öffnung um 20 Uhr. Bei Regen oder kaltem Wetter werden die Filme im Saal gezeigt. Der Eintritt beträgt 6 Euro.