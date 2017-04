Markdorf Theatergruppe "kreuz & quer" spielt "Das Phantom"

Drei Aufführungen in der Markdorfer Stadthalle zeigen ein brisantes und authentisches Stück über das Fremde.

Deutschland, das sei das Land, wo es nach Zitronen riecht. Das sagt die Frau im Bus. Sie träumt von diesem Duft. Doch verbindet sie damit ganz andere Vorstellungen als einst die großen Dichter und Denker, wenn sie von der verheißenen Zitronen-Blüte im Süden schwärmten. Diese Frau – ihr Name sei Blanca – kommt aus dem Süden. Woher genau, das soll keine weitere Rolle spielen. Steht Blanca doch hier, in Deutschland stets im Verdacht, eine Romni zu sein. Womit sich ihr Nicht-Deutschsein gewissermaßen potenziert. Noch ist sie nicht angekommen. Noch ist sie auf der Flucht – vor der Armut, von der Chancenlosigkeit in ihrer Heimat. Noch sitzt sie in einem völlig überfüllten Bus. Stickig ist es, die Toilette längst verstopft. Was Blanca indes Anlass zur Zuversicht gibt. Denn gleich geht es raus. Auf einem Rastplatz, dessen Toilette sauber ist. So reinlich wie alles in Deutschland – und nach Zitronen duftend.

Im Stück "Phantom – ein Spiel", das die Markdorfer Theatergruppe "kreuz & quer" an drei Aufführungen in der Stadthalle zeigt, nimmt die Szene mit der Busreise verhältnismäßig wenig Raum ein. Sie ist nur eine von sehr vielen. Sie schlägt nur die Brücke vom Rückblick in Blancas überaus bescheidenes Elternhaus und die dort gehegten Hoffnungen für eine bessere Zukunft in der Bundesrepublik. Von wo einige Verwandte mit den wundersamsten Erfolgsgeschichten aufwarten. Und doch sagt gerade diese Szene sehr viel über die Qualität des Stückes, aber auch über die Qualität der Inszenierung. Denn dem Autorenpaar Sarah Nemitz und Lutz Hübner gelingt es in diesen wenigen Minuten, eine Ahnung von dem zu vermitteln, was sich mit Ausbruchsversuchen verbindet.

Beschwernisse, Verdruss, Widrigkeiten, Ungemach und Angst auf der einen Seite, Hoffen auf der anderen. Dabei verläuft alles noch vergleichsweise komfortabel. Und die Schauspieler nehmen ihr Publikum mit auf die Fahrt. Sie drängeln, sie schimpfen, sie stimmen ein bei der Durch- und Wachhalte-Schnulze des Fahrers. Sie dösen – und zeigen erwacht echte Freude über die Ankunft.

Das bleibt während der gesamten Inszenierung. Ob da müde Fastfood-Restaurant-Angestellte nach langer Schicht erschöpft sind. Ob da geschäftstüchtige Spargelbauern ihre Saisonarbeiter ohne Skrupel ausquetschen. Ob da nicht minder geschäftstüchtige Schlafstellen-Vermittler ihrem sittenwidrigen Vorteilen nachgehen. Oder ob da die Einweiser ihre Neulinge in der Bettler-Kolonne auf die Kniffe und Tricks der öffentlichen Bedürftigkeits-Inszenierung bringen. Stets wirkt das Gespielte nicht gespielt, sondern sehr überzeugend. Vielleicht weil die Einblicke letztlich doch überraschen.

Ganz sicher aber erreicht das Ensemble von "kreuz und quer" diesen hohen Grad an Authentizität, weil ihm seine unbändige Spielfreude anzumerken ist. Den Schauspielern gebührt große Anerkennung. Dem Ensemble und insbesondere dem Regisseur aber gebührt jener große Dank, den Dietmar Bitzenhofer vor Beginn der Inszenierung auch schon ausgesprochen hat: für die Wahl eines so aktuellen und brisanten Stücks über unseren Umgang mit scheinbar Fremden. Hier haben sie uns gespiegelt im Widerschein von überhaupt nicht zitronenrein geputzten Flächen.





Die Mitwirkenden

Schauspieler: Peter Hilmes, Anne Penkert, Tatjana Strohmaier, Helga Storz, Klaus Wagner und Birgit Zimmermann. Regie und Bühnenbild: Harald Eilers, Maske: Gaby Léon, Technik: Detlef Jenß, Souffleuse: Ulla Kittel, Organisation: Erika Ziegler.