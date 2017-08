Markdorf Tempo 30 in Markdorf und Bermatingen "misslungen"

Siegfried Wanke hat eine Petition gegen Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten im Bodenseekreis auf den Weg gebracht. Er hält die Tempobremse vor allem in Markdorf und Bermatinge für "misslungen". Der Bürgermeister von Markdorf, Georg Riedmann, sagt, Tempo 40 sei für ihn eine überlegenswerte Alternative. Die Kreisverwaltung hatte sich jedoch gegen Tempo 40 ausgesprochen.

Siegfried Wanke aus Sigmaringen hat vor wenigen Tagen eine Petition gegen Tempo 30 in Orten im Bodenseekreis in Stuttgart übergeben. In seiner Argumentation nennt er besonders ausführlich Markdorf und Bermatingen als Beispiele, wo er die positive Wirkung des Tempolimits auf Hauptstraßen, hier die Bundesstraße 33 und die Landesstraße 205, als zweifelhaft ansieht. Er ist zusammengefasst der Ansicht, die Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf Hauptdurchgangsstraßen habe sich bewährt, Tempo 30 führe zu mehr Verkehrsstaus, einer kaum wahrnehmbaren Lärmreduzierung, höherem Abgasausstoß, mehr Kraftstoffverbrauch und Ausweichverkehr in Nebenstraßen.

Wanke plädiert statt Tempo 30 für bauliche Verbesserungen, wie Umgehungen, Kreisel, Fahrbahnteiler oder Flüsterasphalt. Diese seien aber teurer als der Bau von Blitzeranlagen, bei denen auch noch Bußgeld eingenommen werden könnte, 2,8 Millionen Euro im Jahr 2106 beim Bodenseekreis (ohne die städtischen Verkehrsüberwachungen von Friedrichshafen und Überlingen). Auf seinen Antrag hin wurde die Markdorfer Ortstafel an der L 205 im Zusammenhang mit der Blitzmessung versetzt. Ein Kompromiss wäre für Wanke Tempo 40 innerorts, was den Lärm reduzieren und gleichzeitig für mehr Verkehrsfluss sorgen könnte.

Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann meint dazu: "Politik auf Basis subjektiver Eindrücke zu machen, ist der falsche Weg." Er selbst könne keine wissenschaftliche Analyse über die Wirkung der Tempo-30-Zone auf der B 33/L 205 liefern. Das sei Sache der Spezialisten. Tatsache sei, dass sich der Markdorfer Gemeinderat nur für Tempo 30 nachts auf der B 33 ausgesprochen habe und gegen dessen Willen vom Regierungspräsidium Tübingen Tempo 30 ganztags eingeführt worden sei. Die Fachleute des Regierungspräsidiums hätten aufgrund der vorliegenden Zahlen erklärt, die gesetzlichen Vorschriften ließen ihnen keine andere Wahl.

Für Wanke ist die Entscheidung hingegen "überzogen und ermessensfehlerhaft". Tempo 30 auf der L 205 ganztags ist Wille der Mehrheit des Gemeinderats. Riedmanns Eindruck, rein was den Verkehrsfluss auf der B 33 betrifft, ist: "Es ist sicherlich nicht besser." Tempo 40 sei für ihn eine überlegenswerte Alternative. Der Verkehr werde demnächst wieder Thema im Markdorfer Gemeinderat sein, wenn am 19. September über das Mobilitätskonzept diskutiert werde, so Riedmann. Sicher werde es nicht bei einer Sitzung zu dem Thema bleiben.

Was Bermatingen und die L 205 betrifft, zweifelt Wanke an den erhobenen Verkehrszahlen wegen hoher Differenzen zwischen den einzelnen Berechnungen und zeigt sich verwundert, dass hier auf einem Streckenabschnitt in der Ortsmitte Tempo 30 mit Blitzer eingeführt wurde, zumal hier eher ein Mischgebietcharakter durch die Geschäfte gegeben sei. In der Vergangenheit gab es in Bermatingen heftige Diskussionen um die Tempo-30-Zone. Bei lärmoptimiertem Asphalt lägen alle Anwohner unter den Grenzwerten, behauptet Wanke. Nach seiner Darstellung in der Petition wurde ein solcher 2016 aufgebracht. Das ist allerdings nicht korrekt. Diese Erneuerung erfolgte im Streckenbereich bei der Maschinenfabrik Bermatingen Richtung Salem. Die Asphalterneuerung auf der Straße in der Ortsmitte, im Tempo-30-Abschnitt der L 205 (Markdorfer Straße, Salemer Straße), sei derzeit noch in der Planungsphase beim Kreis und dem Land, wie Bermatingens Kämmerer Ivo Willamowski in Vertretung von Bürgermeister Martin Rupp erklärt. Die Gemeinde sei hier in die Planungen wegen der Gehwege involviert.

Nach Auskunft von Sandra Burkhardt von der Pressestelle des Landratsamts Bodenseekreis ist das Thema Tempo 40 im Bodenseekreis grundsätzlich diskutiert worden. Es sei aus zwei Gründen dagegen entschieden worden: "Es gab vor Einführung der Beschränkungen zum Lärmschutz bereits 30er-Beschränkungen, zum Beispiel Tempo-30-Zonen sowie 30 km/h auf der Grundlage Kurorte-Erlass, etc. Deshalb sollte keine weitere 'Zersplitterung' der Geschwindigkeitsbeschränkungen erfolgen", schreibt Burkhardt, und: "In Bezug auf den Lärmschutz waren die Lärmwerte teils so hoch, dass eine Beschränkung auf 40 km/h keine signifikante Lärmminderung gebracht hätte.

Deshalb waren hier 30 km/h angezeigt, die etwas höhere Lärmminderungswerte mit sich bringen." Die Lärmschutzgrenzen tags und nachts sind festgeschrieben, wobei die Grenzwerte davon abhängen, wie das betroffene Gebiet (Wohn-, Gewerbegebiet, etc.) eingestuft ist, was sich aus dem Bebauungsplan oder dem Flächennutzungsplan ergibt.

Petition

Die gesamte 22-seitige Petition gegen Tempo 30 im Bodenseekreis mit den Begründungen des Petionssprechers Siegfried Wanke aus Sigmaringen ist im Internet zu finden und kann heruntergeladen werden. Die Petition fand 9003 Unterstützer. Übergeben wurde die Petition am 20. Juli in Stuttgart. Unterstützt wird das Anliegen der Petenten vom FDP-Landtagsabgeordneten Klaus Hoher. Wann der Petitionsausschuss eine Entscheidung trifft, ist derzeit noch unklar.