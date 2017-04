Markdorf Tempo 100 an der Schulbushaltestelle

Noch eine Gefahrenstelle in Markdorf an der B 33: In Stadel stehen Kinder an der Bundesstraße. Es gibt keine Busbucht, kein Wartehäuschen, keine Straßenbeleuchtung. Nun wehren sich die Eltern.

Markdorf – Die Querung in Hepbach (wir berichteten am Donnerstag) ist nicht die einzige Gefahrenstelle an der B 33 auf Markdorfer Gemarkung: Aufgerüttelt durch die Berichterstattung im SÜDKURIER wenden sich mehrere Familien aus Stadel an unsere Zeitung. Ihr Anliegen: Die Bushaltestelle in Stadel in Fahrtrichtung Ravensburg. Dort müssen ihre Kinder in den Bus einsteigen, um an die Grundschule nach Oberteuringen zu kommen. Vor allem im Winter, wenn es frühmorgens noch dunkel ist, sei dies ein gefährliches Unterfangen für die Kinder.

Tatsächlich ist der Ist-Zustand eigentlich untragbar: An dieser Stelle der Bundesstraße gilt Tempo 100, die Busbucht ist eigentlich die Auffahrt aus Stadel und von den Wirtschaftswegen aus Fuchstobel und Bitzenhofen auf die B 33 und es gibt weder eine Straßenbeleuchtung noch einen Wartebereich oder ein Bushäuschen. Und es gibt kein Hinweisschild "Vorsicht Omnibus", das die Autofahrer auf der B 33 rechtzeitig auf die provisorische Haltestelle aufmerksam macht. Die Grundschulkinder stehen im Gras direkt am Straßenrand. Eigentlich ein Horror-Szenario für Eltern, wenn man daran denkt, wie wenig Sechs- bis Elfjährige die Gefahren des Verkehrs einschätzen können. Ein kleines Gerangel und Geschubse und dann? Diese bange Frage stellen sich die Eltern in Stadel.

Aktuell seien es vier Schulkinder, die nach Oberteuringen fahren, sagen Katja Bock, Ulrike Kienast, Iris Nester und Patricia Pschowski im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Babys und Kleinkinder gibt es auch in den Familien, die stehen quasi schon in der "Warteschleife". Das Problem, wenn man es so nennen mag, gibt es, seit die fünf Neubauten unterhalb der Straße in Stadel bezogen sind. Mit ihnen kamen Familien mit Kindern und seither auch die Busnutzung nach Oberteuringen. Das heißt: Es wurde zwar neuer Wohnraum zur Verfügung gestellt, die entsprechende Infrastruktur dafür aber nicht mitaufgebaut.

"Uns fehlt vor allem die Straßenbeleuchtung. Im Winter, wenn es dunkel ist, werden die Kinder von den Autofahrern, die teils mit mehr als 100 Stundenkilometern vorbeifahren, gar nicht gesehen", sagt Iris Nester. Die Gefahrenlage, ergänzt Katja Bock, sei im Grunde noch sehr viel höher als in Hepbach, wo Tempo 50 gelte. Für ihre Schulkinder wünschen sich die Eltern zumindest ein Buswartehäuschen und ein Warnschild, das vor dem Ortseingang bereits auf die Bushaltestelle hinweist. Von der Forderung nach einer Temporeduzierung von 100 auf 70 würden sie ja schon absehen, sagt Bock. Doch sie kenne keine andere Ortsdurchfahrt, in der Tempo 100 gelte. Und dann stelle sich noch für sie die Frage, ob Tempo 100 an einer Bushaltestelle überhaupt zulässig sei, wenn Autofahrer eigentlich im Schritttempo an wartenden Bussen vorbeifahren müssten. Nun hoffen die Eltern auf Gehör bei den Behörden.

Die Zuständigkeit

Für bauliche Maßnahmen an der Bundesstraße ist die Straßenbehörde des Landratsamtes zuständig. Eventuell muss auch das Regierungspräsidium eingebunden werden. Geht es um gemeindeeigenen Grund, etwa auf Grundstücken an der Straße, ist die Kommune zuständig. (gup