Markdorf "Teleman(n)i" beim letzten Sommerkonzert

Christiane Riedmann, Katja Verdi und Tina Speckhofer spielten beim letzten Sommerkonzert der Musikschule Markdorf für diese Saison Werke von Georg Philipp Telemann. Ganz ohne Rasen, ganz ohne Wahn, und dennoch besessen.

Markdorf (büj) Um gleich vorweg alle Bedenken auszuräumen: Mit Raserei, mit grotesker Enthemmtheit, mit dem bizarrem Wahnverhalten des Besessenen hatte dies Konzert rein gar nichts zu tun. Wenn überhaupt "manisch", dann waren hier andere Gemütszustände gemeint – etwa die einer leicht übersteigerten Liebhaberei. Einer Passion, einer Leidenschaftlichkeit, die deren Gegenstand, Georg Philipp Telemann, nur allzu entschuldbar, nur allzu verständlich erscheinen lässt.

Zumal wenn die Manie, genauer die "Teleman(n)i", wie sie der Titel des jüngsten und für diese Saison letzten Sommerkonzerts der Markdorfer Musikschule ausgeschrieben hat, drei Musikerinnen befällt, die den durchaus anspruchsvollen Stücken des just vor 250 Jahren gestorbenen Komponisten auf so gänzlich überzeugende Weise gewachsen sind: Christiane Riedmann (Blockflöte), Katja Verdi (Blockflöte) und Tina Speckhofer (Cembalo).

Zum Niederknien sind sie eigentlich gedacht, die Bänke in dem kleinen Kirchlein. Beim Telemann-Konzert freilich wurden sie zweckentfremdet. Nicht, um darauf dem großen Hamburger Musikdirektor zu huldigen, sondern als Sitzmöbel. Stühle nämlich gab es am Sonntag keine mehr – so zahlreich waren die Zuhörer erschienen.

Dem massiven Andrang entsprach die Qualität des Spiels, was sich bereits beim Auftakt andeutete, der Triosonate C-Dur aus dem "Getreuen Music-Meister". Mit schöner Dezenz ließ Tina Speckhofer den Flötistinnen hinreichenden Freiraum, ohne ihr Cembalo deshalb ganz in den Hintergrund zu stellen. Sowohl Christiane Riedmann als auch Katja Verdi wussten diesen Freiraum zu nutzen. Dem kompositorisch eher gediegen daherkommenden Stück wussten sie eine beinahe galante Anmut zu schenken. Eben dies schien die Methode des Abends: bei aller telemann-typischen Besonnenheit dessen klangliche Facetten herauszustellen. Dort Farben und Funkeln aufleuchten zu lassen, wo beides leicht überhört wird – und das völlig frei von virtuosen Manierismen: so in der Kanon-Sonate, G-Dur, aber auch an vielen anderen Stellen. Das eifrig applaudierende Publikum wusste dies offenbar zu schätzen.