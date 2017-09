Markdorf Techniktag: Netze BW öffnet ihre Türen

Die Netze BW hatte zu einem Techniktag im Umspannwerk in der Stettinerstraße eingeladen. Dabei wurde viel Wissenswertes rund um das Thema Strom vermittelt.

Menschen brauchen ihn, um fernzusehen, die Wohnung zu heizen, nachts Licht zu haben und ohne ihn ist auch das neueste Smartphone nutzlos – die Rede ist vom Strom, genauer vom elektrischen Strom. Dank der so gut wie überall in großer Zahl installierten Steckdosen steht er scheinbar schier unbegrenzt zur Verfügung. Doch wie kommt der Strom eigentlich in die Steckdose? Um dieser Frage auf den Grund gehen zu können, lud die Netze BW GmbH zu einem Techniktag ins Umspannwerk in der Stettinerstraße ein. Bürgermeister Georg Riedmann hob in seiner Begrüßung die hohe Bedeutung einer gesicherten Stromversorgung hervor und betonte den hohen Leistungsstandard, den die Mitarbeiter der Netze BW täglich gewährleisteten und somit für einen angenehmen Lebenskomfort Sorge trügen.

Bei einer Führung im gesicherten Bereich des Umspannwerks durfte gestaunt werden. Zwei große Transformatoren – jeweils 92 Tonnen schwer – gewährleisten, dass in Markdorf niemals die Lichter ausgehen. Techniker Rainer Sauter erklärte den Besuchern, wie der Strom über die Hochspannungsleitungen mit 110 000 Volt von Meersburg kommt und im Transformator auf 20 000 Volt heruntertransformiert wird. "Damit die Versorgung gewährleistet werden kann, haben wir hier zwei Transformatoren. Fällt einer aus, springt der andere ein", erläuterte Sauter.

In der Wissenswerkstatt können sich Kinder spielerisch mit dem Thema Energie und Elektrizität befassen. Kirsten Winner und Petra Möllenberg zeigten, wie aus Lüsterklemmen, Kabelisolierungen und Draht eine Windmühle entsteht. Sebastian und Philipp waren mit Eifer dabei: "Erst war es schwer, mit dem Schraubenzieher die kleinen Schrauben zu drehen, aber dann ging es", erzählte Sebastian. Sein Fazit zur Windmühle: "Es war mittelschwer."

Die Themen der Zukunft, die aber auch schon heute aktuell sind, werden in den Laboren erforscht. Hier geht es um Techniken, mithilfe derer unter anderem die Stromnetze für die Anforderungen der Energiewende tragfähig gemacht werden sollen. Christiane Kurka und Domenico Perrino gaben Interessierten einen Überblick über die Tätigkeitsfelder und ihre Arbeit. Dazu Perrino: "Eine zentrale Herausforderung ist für uns die Frage, wie das Netz bei steigendem Energiebedarf entlastet werden kann." Gerade im Hinblick auf die Entwicklung der E-Mobilität eine nicht zu verachtende Aufgabe. "Neben einer gewollten E-Auto-Quote muss man sich ernsthaft mit dem Gedanken befassen, wo etwa der ganze Strom herkommen soll, wenn viele gleichzeitig ihre Autos aufladen wollen", erklärte Perrino. Beispielsweise können solche Spannungsspitzen mithilfe flexibler Stromspeicher geglättet werden und regelbare Ortsnetztransformatoren reagieren automatisch auf sich ändernde Netzzustände. Somit kann die Spannung im Ortsnetz deutlich effizienter und leichter reguliert werden und Stromabschaltungen können vermieden werden. Entsprechend groß ist auch das Interesse bei Kurka und Perrino. Peter Geller war von den präsentierten Inhalten beeindruckt: "Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die die dort machen. Dort werden Lösungen für Forderungen entwickelt, die andere stellen."