Markdorf Tausende Mäschgerle treffen sich in Markdorf: Alle Bilder vom VSAN-Narrentreffen

Markdorf ist an diesem Wochenende fest in Narrenhand: Tausende Mäschgerle werden beim Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) erwartet. Alle Bilder finden Sie hier!

Die Historische Narrenzunft Markdorf ist an diesem Wochenende Veranstalter des Landschaftstreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. 8000 Hästräger und rund 10000 Besucher werden erwartet.Rund 50 Zünfte wollen beim Umzug am Sonntagmittag (12.30 Uhr) dabei sein. Am Samstag gibt es zuvor unter anderem einen Narrengottesdienst und Brauchtumsvorführungen in der Stadt.Markdorf könne auf eine mehrhundertjährige Fastnachtstradition zurückblicken, sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, in einem Grußwort zu dem Treffen.