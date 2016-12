Markdorf Tannenbäume zu Silvester und Wünsche auf Autodächern

Schüler einer Markdorfer Vorbereitungsklasse berichten von den Jahreswechselbräuchen in ihrer Heimat.

Nein, Weihnachten hätten sie nicht gekannt daheim. Das erklärt Rodin. Er kommt aus Syrien, lebt seit etwa einem Jahr in Deutschland und spricht bereits ein recht gutes Deutsch. Gefeiert hätten sie aber auch zuhause in Syrien. Zwar nicht am 25. und 26. Dezember, aber am 31. Dezember, da kämen auch die nichtchristlichen Familien in Syrien zusammen, um Silvester zu feiern. Und zu so einer richtigen Silvesterfeier gehöre üblicherweise auch ein Tannenbaum, erklärt Rodin seinen sichtlich erstaunten Mitschülern in der Vorbereitungsklasse der Verbundschule aus Werkreal- und Realschule am Markdorfer Bildungszentrum (BZM).

Feine Nasen nehmen ihn wahr: Jenen feinen Duft der Tannenzweige, der sich hier in diesem Klassenraum nur schwer gegen den Geruch von Tafelkreide durchsetzt. Auch das Grün gehört neben den vier Kerzen zu jenem Adventskranz, den Gabriele Gomm mit ihren Schülern gesteckt hat. Nun steht er nicht mehr auf dem Lehrerpult, sondern er bildet das Zentrum eines Stuhlkreises. Den haben die Schülerinnen und Schüler der von Gabriele Gomm geleiteten Vorbereitungsklasse gebildet, weil sie an diesem Vormittag einmal nicht über Satzbau und die Beugung von Hauptwörtern sprechen wollen – und auch keine Textaufgaben in Mathematik lösen. Heute geht es um die Weihnacht. Genauer um die Frage: was die Jugendlichen aus den vielen verschiedenen Ländern in der Vorbereitungsklasse über die Art des Feierns hier in der Bundesrepublik wissen. Und ob sie aus ihren Herkunftsländern vergleichbare Feste kennen.

Ob aus Syrien wie Rodin oder aus Afghanistan, sie haben alle aufmerksam zugehört als die beiden Schülerinnen aus dem Kosovo und aus Polen berichtet haben, wie es bei ihnen an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen zugeht. Wie sich die Verwandten besuchen, was in die Weihnachtssuppe hineingehört, wann die Familien zur Abendmesse gehen. Dass sich die Verwandten besuchen, kennt auch Aya, 15, aus dem Irak. Sie nennt sogar zwei Feste, an denen das der Fall sei: Zum einen beim Zuckerfest nach dem Fastenmonat Ramadan, zum anderen beim Opferfest. Beim Opferfest herrsche eine richtig ausgelassene Stimmung – vier Tage lang, erläutert Amin, 15. "Für die Kinder gibt es Karussells und Schaukeln", erzählt er. Im Gespräch zeigen die Jugendlichen immer mehr Ähnlichkeiten, aber auch sehr Besonderes. Hier gehen Familien und Freunde zu Neujahr nach draußen, machen Picknicks. Dort werden Zettel mit Wünschen für die kommenden Monate auf Autodächer gelegt. Gute Wünsche verbinden die Menschen dort – und wohl auch hier.