Markdorf Tafelladen: Helfer brauchen selbst Hilfe

Das Tafelladen-Team hofft auf weitere Freiwillige, die sich in der Einrichtung engagieren. Zum Beispiel werden Fahrer und Lebensmittelverteiler gesucht.

Sie sammeln Lebensmittel, sie sortieren Obst, sie sortieren Gemüse. Sie trennen noch Frisches von bereits Welkem. Sie holen Brot ab, damit das nicht auf den Müll kommt. Ebenso laden sie Milchprodukte ein, deren Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Vor allem aber verteilen die rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Markdorfer Tafel all diese Nahrungsmittel, das gespendet wird von Landwirten, Bäckereien, Lebensmittelgeschäften und zu einem nicht unerheblichen Teil auch von der Nahrungsmittel-Industrie. Einmal in der Woche, jeden Donnerstag, können sich Menschen mit geringem Einkommen Obst, Gemüse, Milch Joghurt, Quark und vieles mehr im Tafel-Laden im Markdorfer Stadtgraben abholen.

Und damit das weiter geschehen kann, damit die freiwilligen Helfer von dem die Tafel tragende Verein Zukunftswerkstatt ihren sozialen Dienst auch weiterhin leisten können, brauchen sie nun selber Hilfe. Zweimal haben Günther Wieth und Wolf Martin, der Zukunftswerkstatt-Vorsitzende und sein Stellvertreter, bereits eine Anzeige im städtischen Amtsblatt aufgegeben. "Helfer dringend gesucht", heißt es – beziehungsweise: "Lebensmittel retten, Menschen helfen!"

"Wir haben derzeit leider einige krankheitsbedingte Ausfälle", erklärt Günther Wieth. Hinzu komme, dass einige langjährige Unterstützer der Tafel-Arbeit inzwischen ein Alter erreicht haben, in dem sie etwas kürzer treten sollten. Kurzum: Die Tafel braucht neue Mithelfer für die Arbeit im Laden. Außerdem benötigt sie auch weitere Fahrer. "Und wenn uns Jugendliche unterstützen möchten, versprechen wir ihnen wichtige Erfahrungen", sagt Wolf Martin. "Obendrein bekommen sie ein Zeugnis, einen Tätigkeitsnachweis für ihr soziales Engagement."

Annabelle Gericke zählt sich zu den Helfern. Der 15-Jährigen geht es vor allem darum, dass noch essbare Lebensmittel vor dem Kompostieren gerettet werden. Deshalb hilft sie beim Kontrollieren und Sortieren. "Hier zum Beispiel, den Salat", weist die Jugendliche mit der umgebundenen Schürze auf den Kopf in ihrer Hand. Der wirkt durchaus noch frisch, lediglich ein paar Blätter am Rand sind etwas welk. Diese macht sie ab. Überwiegend kann aber in den Verteil-Korb kommen, was der Tafel als Ausschuss abgegeben wurde.

Margit von Sarnowski hat in erster Linie das Sinnhafte ihres Tuns, ihrer Hilfe im Tafelladen, im Auge. "Sicher spielt das Ökologische auch eine Rolle", erklärt die pensionierte Lehrerin. Doch noch wichtiger ist ihr das Menschliche. "Bedürftigen wird geholfen", sagt Margit von Sarnowski. Das verschaffe eine gewisse Befriedigung. Obendrein aber sei da auch der gemeinsame Spaß in der Tafel-Mitarbeitergruppe, die gemeinsame Erfahrung von sinnvollem Handeln. Agnes Kirchgässner, seit einem halben Jahr dabei, verweist auf einen anderen Aspekt hin: "Unser gutes Verhältnis zu unseren Kunden. Es herrsche an den Donnerstagen mitunter eine Atmosphäre wie in einem Tante-Emma-Laden. "Man kennt sich, man weiß, was jemand will", sagt Agnes Kirchgässner. Gewiss: Dann und wann komme es auch zu unerfreulichen Begegnungen. Ganz überwiegend aber seien die Begegnungen gut, versichert Doris von Walden, die inzwischen schon seit neun Jahren dabei ist – seitdem sie einen selbst gebackenen Hefezopf als Spende vorbeigebracht hat – damals, noch im Carport unterm evangelischen Gemeindehaus, dem ersten Tafel-Standort. "Ich wurde gefragt, ob ich nicht beim Verteilen mithelfen könnte", erinnert sich Doris von Walden. Sie konnte, wollte, kam öfter – und habe es nie bereut.

Die Tafel