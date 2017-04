Markdorf TC Markdorf startet in die neue Saison 2017

Mit insgesamt 25 Teams – 13 Jugend- und zwölf aktiven Mannschaften startet der TC Markdorf in die neue Saison. Am Sonntag, 23. April, findet der Eröffnungsbrunch im Clubhaus am Gehrenberg und das Doppel-Moppel-Turnier statt.

„Für unsere neuen Mitglieder ist das ein guter Termin, bei dem jeder, der Lust hat, mitspielen und neue Leute kennenlernen kann“, sagt Stefan Schulz, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gespielt wird auf Zeit mit immer wechselnden Partnern. 25 Neumitglieder kann der TC Markdorf laut Schulz bereits in diesem Jahr verzeichnen, der Verein hat insgesamt rund 400 Mitglieder. Damit sei man zufrieden, wenn man bedenke, dass das Interesse am Tennissport rückläufig sei. "Wir haben frühzeitig erkannt, dass sich ein Loch auftun könnte und erfolgreich dagegen gesteuert", so Schulz. Kooperationen mit den Grundschulen und die Zusammenarbeit mit der Tennisschule machen sich bemerkbar.

Ob im Jugendbereich, im Hobby- und Breitensport oder bei den Damen- und Herrenmannschaften – alle Teams sind mit Spaß und Freude bei der Sache. Der Förderverein, Trainer Jens Goldmann, Breitensportwart Fabian Walter, Betreuungstab, alle Mitglieder, Spieler und Spielerinnen tragen zum Erfolg bei. Der offizielle Spielbetrieb der Medensaison 2017 beginnt am ersten Maiwochenende.

Besonders im Jugendbereich ist der TC Markdorf in der Region ein beliebter Verein. Alle männlichen und weiblichen Altersklassen sind besetzt, manche sogar doppelt. Das „Zugpferd“ ist dabei die Mannschaft „Herren 1“, die den Aufsteig von der Ober- in die Badenliga, der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland, geschafft hat. Hier hat man sich nun erneut mit Spielern aus der Schweiz verstärkt. "Das Ziel ist der Klassenerhalt", sagt Stefan Schulz. Die Saison, die an Doppelspieltagen ausgetragen wird, läuft im Juli. Damit sich die Spieler und Zuschauer auf den Anlagen wohlfühlen, werden derzeit der Weg zwischen den Tennisplätzen saniert. "Man darf sich auf bessere Sitzmöglichkeiten freuen", verrät Schulz. Wer den Verein besser kennenlernen möchte, kann sich zu einem Schnupperjahr anmelden.