Markdorf Sylwia Galysa: "Man muss es aus Überzeugung tun"

In der Serie "Auf einen Kaffee mit..." verrät Kosmetikerin Sylwia Galysa, wie man sich zu Hause gut pflegen kann.

Warum sind Sie Kosmetikerin geworden?

Ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und war von Medizin fasziniert. Leider war es schon damals unglaublich schwer, einen Studienplatz in diesem Bereich zu bekommen. Ich habe dann mal aus Spaß an einem Kosmetikkurs teilgenommen. Da habe ich gemerkt, wie gut der Beruf der Kosmetikerin zu mir passt. Denn er verbindet drei meiner Leidenschaften: das Arbeiten mit Menschen, die Medizin und die Schönheit. Also bin ich nach meinem Abitur auf eine Kosmetikschule in Meersburg gegangen. Nach meiner einjährigen Ausbildung hatte ich ein Diplom in Kosmetik, machte aber noch ein einjähriges Praktikum auf einer Schönheitsfarm in der Nähe von Lindau. Nach diesem Praktikum habe ich mich dann in Friedrichshafen selbstständig gemacht.

Viele Kosmetikstudios gehen schon in den ersten Jahren pleite. Sie sind mit Ihrem seit Jahren erfolgreich. Verraten Sie uns Ihr Geheimnis?

Man sagt, dass man mit Kosmetik nicht reich wird. Das stimmt auch. Man muss es aus Überzeugung und Liebe tun und nicht fürs Geld. Die Kunden merken, wenn man mit Leidenschaft bei der Sache ist und kommen wieder. Ein Kosmetikstudio kann nur überleben, wenn es Stammkunden hat, die regelmäßig vorbeischauen. Die Menschen schätzen bei mir, dass sie nicht nur eine Nummer sind, sondern ich mir viel Zeit für sie nehme. So können sie sich entspannen und die Behandlung genießen.

Man sieht in den letzten Jahren immer jüngere Frauen und Mädchen, die Gel-Nägel, eine Wimpernverlängerung oder Permanent Make-up tragen. Werden Ihre Kunden auch immer jünger?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr viele junge Kundinnen. Bei denen sind vor allem Wimpernverlängerungen, Maniküren und Microblading sehr beliebt. Der Trend geht ganz klar in Richtung Permanent Make-up. Die Mädchen möchten immer frisch und attraktiv aussehen. Es ist schon toll, wenn man aufsteht und gleich perfekte Wimpern und Augenbrauen hat. Ich vermute aber auch, dass die Werbung, die voll von perfekten Frauen ist, die Mädchen beeinflusst. Ihr Aussehen ist ihnen sehr wichtig. Ich versuche, gerade den jungen Frauen klar zu machen, dass eine gute Pflege viel wichtiger ist als Make-up und Nägel. Denn unsere Haut behalten wir ein Leben lang, deshalb sollten wir gut mit ihr umgehen.

Haben Sie auch männliche Kunden?

Ja, ein paar Männer kommen regelmäßig zu mir. Das sind wirklich gute Stammkunden. Sie genießen es, sich von mir verwöhnen zu lassen und ihrem stressigen Alltag zu entfliehen. Ich würde mir aber wünschen, dass noch mehr Männer regelmäßig zur Kosmetik gehen. Man sieht den Herren einfach an, dass sie auf sich achtgeben und sich pflegen. Das macht natürlich etwas her.

Was kann ich tun, wenn ich keine Zeit oder kein Geld für eine kosmetische Behandlung habe?

Das ist gar nicht so schlimm. Bei der Kosmetik kann ich der Haut zwar viel Gutes tun, aber die Pflege zu Hause ist viel wichtiger. Kunden, die zu Hause nicht die richtige Creme benutzen und ihre Haut nicht ordentlich reinigen, kann ich durch meine Behandlung auch keine perfekte Haut zaubern. Deshalb einmal Geld in die Hand nehmen, sich ordentlich bei der Kosmetikerin beraten lassen und danach keine Experimente mehr wagen. Einfach die empfohlenen Produkte verwenden und das Gesicht davor gut reinigen. Denn nur wenn die Poren von Schmutz und Make-up befreit sind, kann die Haut die Cremes und Masken mit ihren tollen Inhaltsstoffen überhaupt aufnehmen.

Sie bieten auch Behandlungen gegen Akne und Narben an. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihren Kunden durch die Behandlungen mehr Selbstbewusstsein schenken?

Ja, und das macht mich sehr glücklich. Denn jeder Mensch ist schön, auf seine eigene Art und Weise. Ich kann mit meinen Behandlungen aus jedem meiner Kunden das Beste heraus hohlen. Denn wer gut gepflegt ist, der sieht automatisch besser aus. Für mich sind es ganz wundervolle Momente, wenn ich sehe, wie glücklich meine Kunden nach ihrer Behandlung sind. Einer jungen Frau mit sehr hellen und dünnen Augenbrauen habe ich zum Beispiel mit Microblading wunderschöne Brauen gezaubert. Der Moment, in dem sie das Ergebnis im Spiegel gesehen hat, war für uns beide sehr emotional.

Zur Person

Sylwia Galysa ist in Polen geboren und zur Schule gegangen. Nach ihrem Abitur in Polen zog sie 1978 nach Deutschland. Nach dem sie die Sprache gelernt hatte, machte sie ein Aufbaujahr am Droste-Hülshoff Gymnasium in Meersburg, um ihren Schulabschluss auch in Deutschland anerkannt zu bekommen. Nach dem Abitur entschied sie sich eine Ausbildung als Kosmetikerin zu machen. 1983 eröffnete sie ihr erstes eigenes Kosmetikstudio in Friedrichshafen. Dieses verkaufte sie nach der Geburt ihres Sohnes. 1997 eröffnete sie ihr jetziges Studio in Markdorf, in dem auch ihr Sohn und ihre Schwiegertochter arbeiten. (aso)