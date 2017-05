Markdorf Studieren und probieren in Markdorfs Reben

Nette Anekdoten und viel Wissenswertes: Eine Rebenführung mit Hubert Gutemann

Markdorf (hst) Was früher durchaus vorgekommen ist, nämlich jemanden zum Weintrinken zu zwingen, ist nicht nur Geschichte, sondern am Freitagnachmittag unvorstellbar. So unvorstellbar, wie etwa die Geschichte vom Elbling, dem "Dreimännerwein", welche Markdorfs Rebmeister Hubert Gutemann bei der ersten von insgesamt vier Rebenführungen zum Besten gab: "Ein Mann hält einen zweiten Mann fest, damit dieser nicht davonlaufen kann, während der dritte den sauren Wein zum Trinken einflößt."

Tief taucht der Rebmeister an diesem sonnigen Nachmittag ein in die Geschichte des Weinbaus, während seine Gäste gespannt die Ohren spitzen. Dabei erweist er sich nicht nur als versierter Winzer mit einem unerschöpflichen Fundus an Fachwissen, sondern es gelingt ihm aufs Bildhafteste, die Geschichte des Weinbaus im Allgemeinen, im Besonderen aber des Weinbaus am Bodensee zu vermitteln. Charmante Überleitungen von den ersten Bezeugungen des Weinbaus aus dem Zweistromland über besagten Dreimännerwein bis hin zur ersten, wohlgemerkt vom schweizerischen Arenenberg geklauten Müller-Thurgau-Rebe, machen den Nachmittag überaus kurzweilig.

Mit grandiosen Aussichten von der Hildegardshöhe, wird passend zur immer hitziger werdenden Sommerlaune zunächst ein spritziger Secco serviert. "Es handelt sich hierbei um eine sehr kapriziöse Dame, wild und ungezähmt", beschreibt Gutemann beschwingt diesen Schaumwein der Rebsorte Kerner und findet wiederum einen buchstäblich fließenden Übergang. "Klar wird auch gespritzt", räumt der Rebmeister ein, hat auf jede Frage eine Antwort parat. Zwei gefährliche Pilzkrankheiten seien es, die eine ganze Ernte in kürzester Zeit zunichte machen könnten. "Wie so vieles Schlechte kommt auch diese Malaise aus Amerika", fügt er bei und "auch im Bio-Anbau muss man was dagegen tun". Dennoch gelte es, in den Boden Vielfalt zu bringen, um auch dem Rückgang der Bienen entgegenzuwirken. "Wir setzen so wenig wie möglich ein, aber ganz ohne geht's nicht", sagt Gutemann.

Viel Weinfläche war es in Markdorf einst, viel weniger ist es heute. "Da haben die ja früher viel mehr trinken müssen, als heute", zeigt sich Heinz Schwenninger überrascht von den ausgedehnten Anbauflächen im Mittelalter. Auf den Secco folgt ein Müller-Thurgau, "ein schöner Vesper-Wein", wie Gutemann befindet. Zum anschließend servierten Vesper in der Tat eine gute Wahl. Eine heitere Gruppe aus Urlaubsgästen und Markdorfern stößt am Ende auf die Freundschaft und auf spannende Stunden in den Reben an.

Bildergalerie im Internet: