Markdorf Streit an Bahnhof eskaliert  eine Person mit Messer verletzt

Ein Streit zwischen mehreren Beteiligten ist am Freitagabend am Bahnhof in Markdorf außer Kontrolle geraten, wie die Polizei mitteilt. Eine Person wurde dabei leicht mit einem Messer verletzt.

Mehrere Personen sind am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, am Bahnhofvorplatz in Markdorf in eine handfeste Auseinandersetzung geraten, bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage des SÜDKURIER. Dabei kam es aber nicht, wie am Samstag in sozialen Netzwerken gemutmaßt wurde, zu einer Schießerei. Wie der Polizeisprecher mitteilt, wurde bei dem Streit vielmehr eine Person leicht mit einem Messer verletzt. Daher rühren die Spuren, die die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag am Bahnhof sicherte. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen. Näheres zu den Umständen der Auseinandersetzung und zum Tathergang wird erst noch bekannt gegeben. Der Polizeisprecher rät dringend davon ab, sich an Diskussionen in sozialen Netzwerken zu beteiligen, "wenn man es nicht genau weiß", und stattdessen gesicherte Informationen der Polizei abzuwarten.