Markdorf Storchen-Saison in Markdorf beginnt

Auf dem Markdorfer Bischofsschloss hat sich ein neues Storchen-Männchen niedergelassen. Ein weiteres Nest befindet sich am Hepbacher-Leimbacher Ried.

Markdorf – Über Markdorfs Dächern klappert es gewaltig: Die Störche sind wieder da. Die einen länger, die anderen kürzer. Auf dem Bischofsschloss sitzt Störchin Pünktchen. Mit dabei ist nicht mehr Storch Alex, sondern ein neuer Storch. Anhand seiner Beringung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er am 2. Juni 2014 am Affenberg geschlüpft ist. "Er ist ein Salemer", sagt Ira Brzoska vom BUND Markdorf. Es könne aber passieren, dass Alex auch noch auftauche. "Ich hoffe, dass es keinen Stress da oben gibt", sagt die Storchen-Beauftragte mit Blick auf das Nest und seine Bewohner. Denn Stress bekommt den Tieren gar nicht gut, wenn es um Nestbau, Ei-Ablage und Brüten geht.

Im Februar wurde das Nest durch die Firma Bochtler gelockert. Das Nest sei einmal umgegraben worden, so Brzoska. Frisches, lockeres Nistmaterial wurde hineingelegt, "damit das Wasser abfließen kann". Pünktchen und das Männchen bauen weiter. "Die haben massenhaft Nistmaterial und Zeug hergeschleppt", berichtet Brzoska. Auch um das Nest hätten sie schon angebaut. Dokumentiert wird der Fortgang über die Storchenkamera. Voraussichtlich in den nächsten Tagen soll wieder die Übertragung ins Internet starten (siehe Kasten). Gesellschaft haben die beiden Storchenpaare im Hepbacher-Leimbacher Ried bekommen. Neben dem Paar auf dem Mast sowie Gritli und Mark, ehemals auf dem Bischofsschloss und jetzt auf der Pappel, richten sich weitere Störche ein. Innerhalb von circa zwei Wochen hat das Stochenpaar auf einem Mast etwas außerhalb des Naturschutzgebietes, oberhalb der Beobachtungshütte ein neues Nest gebaut.

Beide haben keine Ringe. Ihre Herkunft ist damit unklar. "Nachdem es schon zwei Nester gibt", hätte Ira Brzoska nicht damit gerechnet, dass sich ein weiteres Paar ansiedelt. Da die anderen Störche sie bislang nicht stören, konnten die Neuen in Ruhe bauen. Masten und Pappel liegen in großer Höhe. Zwei freie Plattformen im Ried werden von den Tieren verschmäht. "Sie tragen ihre Ästchen lieber in die Höhe", sagt die Storchen-Expertin. Auf den Plattformen würden die Nester wohl besser halten, "aber es klappt auch auf den Masten und der Pappel". Vergangenes Jahr ist Mark noch oft zu "seinem Nest" aufs Bischofsschloss zurückgeflogen. Brzoska nimmt aber an, dass er sich inzwischen im Ried etabliert hat.

Sonst könne sie noch nicht richtig viel erzählen, so Brzoska: "Ich rechne in den nächsten zwei Wochen mit einem Ei auf dem Bischofsschloss und natürlich auch im Ried." Das Gebaren der Vögel ist eindeutig. Als eindeutiges Verhalten beschreibt sie die Geschehnisse in den Nestern. Zu diesen gehören in Markdorf auch die Brutstätten beim Lettenhof und am Eisweiher. Die Störche vom Lettenhof sind nach dem kompletten Verlust ihrer Brut im vergangenen Jahr auf einen Funkmast im Gebiet Friedrichshafen umgezogen. Damit hatte Brzoska eigentlich nicht gerechnet. Denn die Lettenhof-Störche sind erfahrene Brutstörche. Es ist nicht unüblich, dass Störche nach einem Brutverlust ihren Horst aufgeben. Doch dieses Verhalten passt eher zu jüngeren Störchen. Ebenfalls die Störche am Eisweiher haben 2016 all ihre Küken verloren. Dennoch sind sie geblieben. "Vermutlich", sagt Brzoska. Die Tiere sind nicht beringt.

Störche, Kamera und Paare