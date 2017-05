Markdorf Störche mit Küken im Ried: Es klappert wieder in Markdorf

Ein neues Storchenpaar brütet auf einem Hochspannungsmast in Nähe der zwei bereits bestehenden Nester. Die Jungtiere sind geschlüpft. Wie viele es sind, ist aber noch unklar.

Kein Tag, keine Stunde, ja keine Minute vergeht derzeit im Naturschutzgebiet des Hepbacher-Leimbacher Rieds, ohne dass einer der Störcheneltern sich um den Nachwuchs kümmert. "Das Nest ist immer besetzt", erklärt Ira Brzoska vom BUND. Im Ried brüten drei Storchenpaare, davon wurde eins in diesem Jahr erstmals gesichtet. Insgesamt füttern derzeit sechs Störchenpaare rund um Markdorf ihre Küken, geschätzt wachsen in jedem Nest zwei Störche heran. Es könnten mehr sein, wäre da nicht das Wetter: Am Bischofsschloss, wo der BUND das Nest per Webcam beobachtet, haben vier von zwei Küken überlebt.

Das sei nicht ungewöhnlich, relativiert Brzoska, die bei der BUND-Ortsgruppe für Störche verantwortlich ist. Und womöglich erwartet die Tierfreunde eine Überraschung, denn noch sind die Küken so klein, dass Beobachter ihre Köpfe im Nest häufig nur erahnen können. Für Unklarheit sorgt besonders ein Paar, das sich erstmals auf einem Strommast nahe der bestehenden Nester im Ried niedergelassen hat. "Sie sind nicht beringt, wir wissen also nicht, wie alt diese Storche sind und woher sie kommen", erklärt Brzoska, außerdem ist das Nest schlecht einsehbar. In einer Woche sei voraussichtlich klar, wie viele Küken es gibt – dann sind sie erfahrungsgemäß so groß, dass sie auch bei schlechter Sicht erkennbar sind.

Dass Brzoska den Störchen regelmäßig einen Besuch abstattet, geschieht nicht nur aus Neugier: Bis zu einem Alter von sechs Wochen stellen sich Storchen-Küken im Nest tot und lassen sich gut beringen. Danach könnten die Jungtiere beim Fliehen abstürzen. Um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist daher der Schlüpftermin der Küken wichtig. Beringt werden die Küken dann teils mit Hilfe der EnBW, die für die Hochspannungsmasten zuständig ist. Dabei wird Ute Reinhard vor Ort sein, die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums. Sie sieht hier laut Brzoska etwa drei bis vier Mal pro Jahr nach dem Rechten.

Dass viele Störche langjährige Partner sind, ist Zufall: Störche sind nesttreu und da beide zu einem Nest zurückkehren, finden sie auch einander als Partner wieder. Wenn einer sich verspätet, wird jedoch ein neuer Partner gesucht. So weit kommt es hier aber selten: "Die Markdorfer Störche bleiben fast alle da", sagt Brzoska.

Störche und ihre Verbreitung

Insgesamt gibt es sechs Arten von Störchen, bei uns ist der Weißstorch am verbreitesten. Störche waren besonders in den 1980er-Jahren selten zu sehen, damals verzeichnete der Bestand in Deutschland mit 2949 Brutpaaren einen Tiefstand. 2013 wurden hierzulande 4482 Brutpaare gezählt.