Markdorf Sternsinger werden oft schon sehnlich erwartet

Die gute Nachricht zu Beginn: Verena verkündet sie. Und es schwingt hörbarer Stolz mit in der Stimme der 13-Jährigen. "440 Euro und 80 Cent haben wir gestern gesammelt." Das sei die Summe aus beiden Kassen. So nennen die Markdorfer Drei-Könige ihre Henkel-Büchsen, die sie nach jedem Singen den Leuten entgegenhalten, die ihnen die Türen aufgetan haben und denen die Kinder die Segensformel auf den Türstock zeichneten.

441 Euro, das sei ein stattlicher Betrag, findet Vera. Und ein Ansporn sei es außerdem, heute, am zweiten Tag nach der feierlichen Aussendung der Sternsinger aus der Seelsorgeeinheit Markdorf fürs Jahr 2017 in der Bermatinger St.-Georg-Kirche, die Einnahmen noch zu steigern. Denn die Empfänger des gespendeten Geldes haben Hilfe nötig. Was durchaus auch für jenes Fischerdorf in Kenia gilt, in dem die schlimmsten Folgen einer klimawandel-bedingten Dürre gemildert werden sollen. Wie alle sechs Drei-Könige wissen, die sich an diesem bitterkalten Morgen an der Möggenweiler Kapelle eingefunden haben, um an den Haustüren der umliegenden Häuser zu schellen. Wohin die Spenden-Einnahmen fließen, das erfuhren die Kinder bei ihrer Vorbereitung für die diesjährige Sternsinger-Aktion. Und sie bekamen auch mit, dass das kenianische Dorf nur ein Projekt ist von vielen, das sie aber gut als Beispiel nennen dürfen, falls sich jemand nach dem Zweck der Sammelaktion erkundigen sollte.

Jenes Ehepaar, das eben mit dem Auto vorbeikommt und anhält, wird sicherlich nicht nachhaken. Die Frau erkundigt sich, wann die königlich gewandete Schar an ihrem Haus vorbeikommen werde. Ebensowenig nach fragt Claudia Werth. Auch sie hat die Sternsinger schon erwartet. Sie lobt die drei Kinder für den schön gesungenen "Stern über Bethlehem": "Das habt ihr wirklich toll gesungen."

Die meisten freuen sich, berichtet Sabrina, 13, öffnen bereitwillig ihre Tür – und spenden. "Viele geben uns außerdem auch noch Süßigkeiten." Ganz, ganz selten werden die Dreikönige abgewiesen. Von Leuten, die selber nichts haben, erklärt Verena. "Einige machen auch nicht auf, weil sie gerade duschen", schmunzelt die 13-Jährige. Insgesamt aber trifft zu, was Sabrinas Mutter, Hildegard Walk, vermutet hat. "Beim Anblick der Kinder geht doch jedem das Herz auf – und das Portemonnaie." Hildegard Walk gehört zu jenen Eltern, die das Dreikönigssingen aus der Ferne begleiten. Morgens werden die Kinder zum Treffpunkt gebracht. Mittags kocht je eine andere Mutter. Und zwischendurch werden die Kinder zum heißen Tee bestellt. Denn der ist nötig bei diesen Temperaturen.

Sternsinger 2017

"Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit", lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2017. Im Zentrum stehen Kinder, die von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Eröffnet wurde diese 59. Sternsingeraktion im Bistum Eichstätt. Bundesweit nehmen rund 300 000 Kinder und Jugendliche am Dreikönigssingen teil. Am 6. Januar, dem Dreikönigsfest, werden 40 Könige aus dem Bistum Fulda von Bundespräsident Joachim Gauck im Berliner Schloss Bellevue empfangen. Beim Dreikönigssingen 2016 wurden rund 46 Millionen Euro gesammelt.