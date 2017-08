Markdorf Stephen Kass: Kunst als Gegengewicht zum Chaos

Stephen Kass lebt und arbeitet in Markdorf, geboren ist er in Südafrika. Vier seiner Werke sind jetzt bei einer Ausstellung in Würzburg zu sehen – und hängen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Werken alter Meister. Darüber freut sich der Markdorfer Künstler sehr.

Markdorf – Stephen Kass, Maler aus Markdorf, hat kürzlich vier seiner Werke nach Würzburg gebracht. Im dortigen Diözesan-Museum, dem „Museum am Dom“, befinden sich bereits etliche Arbeiten. „Insgesamt sind es jetzt elf, vier davon werden in der Dauerausstellung gezeigt“, erklärt Kass. Die übrigen Bilder sind in der Sammlung – und werden hervorgeholt, wenn sie in den thematischen Kontext einer Sonderausstellung passen.

Dass seine Arbeit „Zu dem Einen“ recht prominent hängt, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Werken alter Meister, freut den Markdorfer Künstler sehr. Das Bild war übrigens auch schon in Markdorf zu sehen. Der Kunstverein hatte es in einer Ausstellung mit Arbeiten von Stephen Kass und Matthias Keller gezeigt. Die privilegierte Position seines Bildes sei dem Ausstellungskonzept des Würzburger Diözesan-Museums geschuldet. Neue und alte Kunst begegnen sich dort, weil sie um existenzielle Fragestellungen kreisen. Weil sie sich „der Zeitsituation stellen“, wie es seitens des Museums heißt. Bedeutet das für die Bilder um 1600 immer auch eine Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten, so trifft das für die heutigen Arbeiten weniger zu. Gleichwohl knüpfen die Künstler der Gegenwart bei ihrer Arbeit an die Formensprache ihrer Vorgänger an. Wie zum Beispiel Stephen Kass, der erklärt: „Ich bin gewiss kein religiöser Künstler, ich bin auch nicht gläubig im strengen Sinne.

“ Doch beschäftige ihn bei seiner künstlerischen Arbeit sehr wohl die Suche nach einem Sinn – „nach dem Sinn des Lebens“. Und dies um so mehr, je älter er werde, je deutlicher ihm die Begrenztheit des menschlichen Seins vor Augen geführt werde. „Freunde sterben weg, weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben – einfach so.“

Ja, er sei schon sehr fasziniert von jener großen Selbstverständlichkeit, mit der sich die Künstler des 17., des 18. Jahrhunderts noch in ein großes Ganzes eingebettet sahen. „Schauen sie in die Musik“, sagt Kass, „inmitten der schlimmsten Schrecknisse des Dreißigjährigen Krieges sehen sich die Menschen gehalten.“ Es entstehen wunderbare Harmonien, Lieder, Kompositionen, die klingen, als sei die Welt in allerbester Ordnung. „Statt Chaos begegnet Ordnung“, erklärt Stephen Kass.

Bernhard Oßwald, der Vorsitzende des Markdorfer Kunstvereins, habe seinerzeit in seiner Begrüßung zur Keller-Kass-Ausstellung über die Arbeiten von Stephen Kass gesagt, dass sie das Chaos transzendieren. „Es führe ein Weg nach oben“, erinnert sich der Maler, „es sei eine Suche zu erkennen – nach einem Ausweg“, ergänzt Kass.

Ganz sicher sei er sich in Anbetracht der alltäglichen Schrecknisse in der Welt freilich nicht mehr, ob der Ausweg aus dem Chaos überhaupt realistisch sei. Insofern hegt Kass selber Zweifel an jeder Richtungsweisung. Übrig geblieben sei lediglich der Wunsch nach Ordnung. Und der erfülle sich in der Kunst – wenn sie gelingt. „Ich weiß nie, wohin mich mein Weg führt, wenn ich mit einer Arbeit beginne.“ Alles entwickelt sich – quasi unbewusst. Am Anfang sei eine Idee. Ein einzelner Zeitungsausschnitt kann den Impuls geben zu einer neuen Collage, aber auch Schnipsel aus früheren Bildern. Dann bauen sich Spannungsverhältnisse auf. Und er, der Künstler, erprobt durch Hinzufügen immer neuer Komponenten, ob sich eine Balance erzeugen lässt.

Besonders deutlich, besonders anschaulich wird diese Arbeitsweise in einer neuen Collage. Hier hat er einen Betonbrocken verwendet, der zusätzlich per Hebelwirkung ein Gleichgewicht zum Bildgefüge nebenan erzeugt. „Natürlich ist das ein künstliches Gleichgewicht“, erklärt Kass. Viel mehr als unseren Wunsch nach Stabilität, nach einer ordnenden Kraft im Chaos wolle er damit auch gar nicht zeigen.

Zur Person

Stephen Kass wurde 1942 in Südafrika geboren. Zwischen 1960 und 1966 studierte der Bildende Kunst an der Universität von Natal und der Akademie der Bildenden Künste in München. Von 1966 bis 1969 studierte er Bildhauerei an der Universität von Kansas, USA, und übernahm eine Assistenz an der Art-Syrakus-Universität in New York. 1971 bis 1978 war er Dozent in Natal, dann Professor für Bildhauerei an der Uni Kapstadt. 1978 emigrierte er aus politischen Gründen in die Bundesrepublik. Ab 1979 unterrichtete Kass als Kunsterzieher in Markdorf. Heute arbeitet er als freier Künstler. (büj)