Markdorf Stefanie Fiedler ist neue Kindergartenleiterin in Hepbach

Die neue Kindergartenleiterin in Hepbach heißt Stefanie Fiedler. "Es ist eine sehr erfrischende Arbeit mit den Kindern", sagt die 29-Jährige und freut sich auf die neuen Herausforderungen.

Gebannt hören die Kinder auf die Worte von Stefanie Fiedler. Im Eingangsbereich des Kindergartens Hepbach sitzen sie im Morgenkreis mit den Erzieherinnen zusammen. Fiedler ist seit Anfang Januar die neue Leiterin des Kindergartens und erklärt, wie die Sanduhr für den neuen Bewegungsbereich funktioniert: eine halbe Stunde. Dann sind die anderen an der Reihe. "Das war jetzt wichtig", sagt Fiedler und führt in den Gemeinschaftsraum. Vorher hat sie als Erzieherin im Kinderhaus Alte Schule in Markdorf gearbeitet.

Dann hat sie die Stellenausschreibung nach Hepbach gelockt, wo sie nach einer Übergangszeit ab 1. Januar dieses Jahres die Verantwortung übernommen hat. "Es ist schon sehr spannend. Jetzt, wo man es richtig übernimmt", sagt sie. Mit einem Fernstudium Sozialmanagement hat sie sich auf die Leitungsfunktion vorbereitet. Nach dem dreijährigen Studium kam die Herausforderung in Hepbach also gerade recht. "Diese Stelle ist eine Bereicherung für mich", so Fiedler. Die 29-Jährige steckt voller Enthusiasmus. Dennoch steht im Kindergarten nicht etwa die Zeit der plötzlichen Veränderungen bevor. "Mein persönlicher Vorsatz war, nicht herzukommen und alles umzuwerfen. Mir gefällt es, als Team gemeinsam Ideen zu entwickeln und umzusetzen", sagt sie. Im Moment steckt sie mitten in der Eingewöhnungsphase. Fiedler: "Ich frage viel: Warum macht ihr das so, wie ihr es macht?" 35 Kinder werden in zwei Gruppen in dem Kindergarten betreut. Mit Stefanie Fiedler sind es sieben Erzieherinnen, die sich um die Kleinen kümmern. Zehn Kinder sind im Kleinkindalter. Fiedler gefällt, dass der Kindergarten so gut in das Leben im Dorf integriert ist. Der Nikolaustag wurde beispielsweise gemeinsam mit den Erwachsenen in der Kirche gefeiert.

"Es ist toll, dass Hepbach als so kleiner Ort einen Kindergarten hat", findet die neue Kindergartenleiterin. Viele Kinder kämen von nebenan in den Kindergarten. "Der Freundeskreis ist in der Nähe. Für die Familien ist es optimal, um Kontakte im Ort zu knüpfen", so Fiedler. Am neuen Arbeitsplatz fühlt sie sich sichtlich wohl. Die Namen der Kinder sitzen, wenn eines ruft und Hilfe benötigt. Schon als Jugendliche hat Fiedler gemerkt, dass sie sich gerne mit Kindern beschäftigt. "Mit meinen kleinen Cousinen habe ich immer viel Zeit verbracht und nach einem Schnupper-Praktikum im Kindergarten wusste ich, dass das etwas für mich sein könnte", erinnert sie sich. Dabei ist es geblieben. Der Alltag und die Erlebnisse mit den Kindern machen ihr Spaß. "Ich liebe Bücher und das gebe ich gerne an die Kinder weiter", sagt sie. Beim Vorlesen nutzt sie Mimik und Gestik, um die Geschichten lebendig werden zu lassen. Fiedler liest am liebsten Klassiker wie "Pippi Langstrumpf" und "Michel in der Suppenschüssel" oder Märchen vor – mal im kleinen, mal im großen Kreis.

Schön seien Geschichten, "bei denen die Kinder etwas für sich mitnehmen können". Die Kinder seien im Vergleich zu manchen Erwachsenen voll Fantasie und in der magischen Welt. "Es ist eine sehr erfrischende Arbeit mit den Kindern", findet die Kindergartenleiterin.

Zur Person

Stefanie Fiedler ist 29 Jahre alt und lebt in Immenstaad. Seit Anfang des Monats leitet sie den Kindergarten in Hepbach. 2012 hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen und ab 2014 als Erzieherin in der Ganztagesgruppe im Kinderhaus Alte Schule in Markdorf gearbeitet. Parallel absolvierte sie ein Fernstudium im Bereich Sozialmanagement. Dabei handelt es sich um das Betriebsmanagement für soziale Einrichtungen. Die 29-Jährige gehört der Katzenzunft in Kippenhausen an und geht in ihrer Freizeit gerne wandern. Die Stadt Markdorf gefällt ihr, "weil sie dörfliches Flair versprüht, aber es alles gibt, was man braucht". Stefanie Fiedler folgt in Hepbach auf Leiterin Yvonne Fleig.