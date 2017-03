Markdorf Startschuss für "Vogelfrei"

Mit Hilfe eines Castings werden in Markdorf Darsteller für ein Musical gesucht, das anlässlich des Lutherjahres im Sommer Premiere feiern soll.

Lautes Gelächter, Gesang und Musik ist im Haus im Weinberg zu hören, sobald die Tür geöffnet wird. Es stehen Menschen im Foyer zusammen und unterhalten sich, während sie darauf warten, ausgemessen zu werden. Grund dafür ist das Casting für das Musical "Vogelfrei", das dieses Jahr in Markdorf Premiere feiern soll. Es wurde anlässlich des Reformationsjahres geschrieben. Dennoch ist es kein Musical, das Martin Luthers Leben thematisiert. "Es geht um die Message, die hinter Luther steckt", weiß Tibor Nagy, evangelischer Pfarrer in Markdorf.

Nun geht es darum, die passenden Darsteller zu finden und am besten lässt sich das mit Hilfe eines Castings bewerkstelligen. "Es geht darum, dass sich das Team schon bildet", erklärt Anuschka Schoepe, die das Stück geschrieben hat. Sie und ihr Team wollen die Kandidaten kennenlernen und in bestimmten Kategorien testen. Doch bevor es so weit ist, werden erst alle Bewerber ausgemessen, damit mit der Suche nach passenden Kostümen begonnen werden kann. So auch Corinna Mitulla. Sie möchte bei dem Musical aus einem ganz bestimmten Grund mitmachen. "Weil es Spaß macht", erklärt sie begeistert. Anuschka Schoepe kannte sie schon vor dem Casting. "Ich nehme bei ihr Gesangsunterricht", berichtet Mitulla.

Nachdem alles ausgemessen und auf den Castingbögen vermerkt wurde, geht es los mit den Übungen. In zwei Stunden werden mit Hilfe von Rhythmusspielen, einem Bewegungschor und verschiedenen Improvisationsübungen die Kandidaten getestet. Ebenso gehört eine kurze Choreographie dazu, die von Akiko Yamada zu einem Lied, welches Teil des Musicals ist, erarbeitet wurde. Zusammen mit der Tänzerin können sich die Bewerber daran probieren. "Akiko hat ganz tolle Vorarbeit geleistet", freut sich die Leiterin Anuschka Schoepe.

Ziel des Castings ist es, Darsteller für die noch nicht besetzten Rollen zu finden, wie auch Komparsen und Tänzer. Wer sich in welcher Rolle wohl fühlt und am besten passt, lässt sich so gut herausfinden. Mit viel Begeisterung führt Schoepe durch das Programm. "