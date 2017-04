Markdorf Start in Prüfungsphase an der Realschule am Bildungszentrum

Start in Prüfungsphase an der Realschule am Bildungszentrum

Auch an der Realschule wird's jetzt ernst: Am Freitag standen an der Realschule am Bildungszentrum die ersten Klausuren in Deutsch und Mathematik auf dem Programm. Die Ergebnisse gibt es erst nach den Pfingstferien – und dann geht's gegebenenfalls in die mündliche Prüfung.

Markdorf – 127 Realschüler des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) schreiben derzeit Klausuren. In dieser Woche hat die schriftliche Prüfungsphase mit dem Fach Deutsch begonnen. Gestern schrieben die Zehntklässler eine Mathematikarbeit. Und in der kommenden Woche finden die Klausuren in den Fremdsprachen statt – für die meisten Englisch.

"Sie sind wirklich alle schon sehr rücksichtsvoll", erklärt Ulrike Barbknecht. Die Referendarin sitzt im Gang vor den Klassenräumen der zehnten Klassen. Ihr Tisch mit dem Protokollheft darauf steht unmittelbar auf dem Weg zu den Toiletten. Und es gehört heute zu den Aufgaben der jungen Lehrerin, darauf zu achten, dass immer nur eine Schülerin oderein Schüler im entsprechenden Sanitärbereich ist. Grundsätzlich müsste Ulrike Barbknecht auch für eine gewisse Ruhe sorgen – doch das sei heute gar nicht nötig, weil die übrigen Realschüler Rücksicht üben.

Nicht bekümmert sieht Günther Baumgärtner den Korrekturen entgegen. Er unterrichtet Mathematik in der 10c. Sein Schultag hat gestern früher als sonst begonnen. "Wir waren schon um sechs da", sagt Baumgärtner und meint sich und seine Mathematiklehrer-Kollegen. Dann wurden die Umschläge mit den zentral – also einheitlich in ganz Baden Württemberg – gestellten Mathematikaufgaben geöffnet. Die versammelten Lehrer rechneten sie einmal durch – und nahmen anschließend einen Umschlag heraus, den aus ihrer Sicht schwierigsten. Gestellt waren Aufgaben aus den Klassen neun und zehn. Aufgaben, die den Schülern laut Günther Baumgärtner keine größeren Schwierigkeiten bereiten sollten, sofern sie bei den Übungen in Algebra, in Trigonometrie oder in Stereometrie mitgemacht haben. "Der Schwierigkeitsgrad entspricht ziemlich genau dem Niveau der letzten Jahre", sagt Baumgärtner.

Beim Abschlusszeugnis machen die Mathematik- und Deutschklausuren dieser Woche 50 Prozent der Note aus. Für die Englischklausur wird es nur 25 Prozent geben, denn da haben die Schüler bereits eine mündliche Teilprüfung abgelegt. Die Klausurergebnisse wird es nach den Pfingstferien geben. Und dann besteht noch die Möglichkeit, durch eine mündliche Prüfung nachzubessern. Schulleiterin Veronika Elflein rät da zu einem Gespräch mit den Fachlehrern. "Man kann sich auch verschlechtern", erklärt sie.

Marco Pape, 15

Jan Lörscher, 16

Kevin Stremel, 17

Simon Reiss, 16

Wie ist die Matheklausur gelaufen?

Bei den Pflichtaufgaben hat es prima geklappt – anders als im Wahlbereich.

Was machst du heute Nachmittag?

Ich werde Musik hören und ne Runde zocken – so zum Entspannen.

Wie geht es weiter, wenn du das Abschlusszeugnis in der Hand hast?

Ich werde im Anschluss eine Ausbildung als Anlagenmechatroniker machen – hier in Markdorf. Das steht schon seit Februar fest.

Wie ist die Matheklausur gelaufen?

Der Pflichtbereich lief gut, den Wahlbereich fand ich schon etwas schwierig.

Was machst du heute Nachmittag?

Zu Hause entspannen. Und abends werde ich wohl mit Freunden weggehen.

Wie geht es weiter, wenn du das Abschlusszeugnis in der Hand hast?

Ich mache eine Ausbildung als Land- und Baumaschinen-Mechaniker, was auch schon seit Februar feststeht.

Wie ist die Matheklausur gelaufen?

Der Wahlbereich war schwerer als der Pflichtbereich. Insgesamt war aber alles machbar.

Was machst du heute Nachmittag?

Zu Haus muss ich erstmal meinen Eltern erzählen, wie es gelaufen ist. Und abends werde ich weggehen.

Wie geht es weiter, wenn du das Abschlusszeugnis in der Hand hast?

Steht schon seit Langem fest: ich werde eine Ausbildung als Industriemechaniker machen – und natürlich Ferien.

Wie ist die Matheklausur gelaufen?

Ganz gut. Die Aufgaben waren okay, ich bin zufrieden mit der Vorbereitung.

Was machst du heute Nachmittag?

Ne Runde am Computer spielen. Später werde ich mich dann mit Freunden treffen, ein bisschen feiern.

Wie geht es weiter, wenn du das Abschlusszeugnis in der Hand hast?

Nach den Ferien gehe ich aufs Berufskolleg in Überlingen. Ich will dort die Fachhochschulreife machen. Danach geht's in Richtung Informatik.