Markdorf Start für Pfingstmusikfest: Vier Tage gute Laune mit Blasmusik und Party-Bands

Der Musikverein Riedheim lädt zu seinem beliebten Pfingstmusikfest auf dem Leimbacher Festplatz ein. Am Abend wurde das Fest mit dem Fassbieranstich eröffnet.

Markdorf-Leimbach (ala) Das Pfingstmusikfest des Musikverein Riedheim verspricht in seiner 45. Auflage wieder jede Menge gute Unterhaltung. Am gestrigen Freitag wurde das Fest offiziell mit einem Fassbieranstich durch Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth und den Vorsitzenden Ingo Mutter eröffnet. Bis einschließlich Pfingstmontag gibt es für Blasmusikfreunde und Partyfans über sieben Blaskapellen und zwei Partybands. Das Pfingstfest-Opening übernahmen die Laizer Musikanten und die Aichers. Heute gibt es ab 20 Uhr Party mit Herz Ass. Der Sonntag wird ab 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert eröffnet, Spaß ist am Abend ab 20 Uhr mit Papi's Pumpels angesagt. Mit einem Festgottesdienst, um 9 Uhr beginnt der Pfingstmontag, danach gehört der Tag der Blasmusik.

