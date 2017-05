Markdorf Stadtgeschichte wird in Jubiläumsbuch lebendig

Markdorf schenkt sich ein Buch zum Stadtjubiläum. Freuen können sich die Leser auf Einblicke in Ereignisse, Erlebnisse und Bräuche. Das Jubiläumsbuch und ein Familienheft werden ab dem 3. Juni zu haben sein.

2017 ist für die Markdorfer ein ganz besonders Jahr. Sie feiern ein Jubiläum: "Die urkundliche Ersterwähnung Markdorfs im Jahr 817." So lautet der einleitende Aufsatz im neuen Buch zur Stadtgeschichte. Geschrieben hat diesen Blick auf die historischen Hintergründe jener Urkunde, in der der Name Markdorf erstmals auftaucht, Steffen Patzold, Professor für die Geschichte des frühen und hohen Mittelalters an der Universität Tübingen. Er ist einer von insgesamt 24 Autoren, die mitgewirkt haben an "Markdorf von 817 bis heute", wie der üppig bebilderte Band heißt, auf dessen 456 Seiten – so verspricht es der Untertitel – "Einblicke in eine lebendige Stadt" geboten werden. Geschrieben sind die Aufsätze nicht im trockenen Ton der Gelehrten, sondern überaus anschaulich, versichert Bernhard Oßwald. Der Jubiläumsband ist in seiner Regie entstanden. Er hat ihn konzipiert – dies in enger Zusammenarbeit mit Walter Hutter, dem Betreuer des städtischen Archivs. Und beide haben auch gleich mehrere Beiträge eingebracht.

Von "Schlaglichtern" spricht Georg Riedmann, Markdorfs Bürgermeister, in seinem Vorwort. Von Schlaglichtern auf die "Besonderheiten der Stadt" und ihrer Bewohner. Beim Lesen der einzelnen Beiträge wird indes schnell klar, dass es in "Markdorf von 817 bis heute" mehr zu sehen gibt als nur das punktuelle Aufblitzen einzelner Momente: Ereignisse, Erlebnisse, Gepflogenheiten.

Denn wenn etwa Bernhard Oßwald der Frage nachgeht "Warum heißt der Hexenturm Hexenturm?", Walter Hutter mit "Dem Krieg in der Heimat" die Markdorfer Perspektive auf den Ersten Weltkrieg skizziert oder Pfarrer Ulrich Hund auf die Rolle der Mardorfer Fasnet eingeht, werden stets auch Kontexte geliefert, Lebens- und Alltagszusammenhänge, die sich überlagern und wechselseitig ergänzen.

Sodass am Ende die erhellende Leuchtkraft der vielen Schlaglichter doch noch ein Bild erahnen lässt. Zwar entsteht kein geschlossenes Tableau, aber ein sehr lebendiges Panorama von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. "Die gute Lesbarkeit rangiert ganz oben", erklärt Bernhard Oswald. Das gilt fürs Schriftbild und den Stil der einzelnen Beiträge.

"Es soll ja schließlich ein Buch für die ganze Familie sein." Oßwalds ursprünglicher Plan ging sogar soweit, dass der Jubiläumsband sich außer an Erwachsene und Jugendliche auch gezielt an Kinder wendet. Davon hat er dann aber doch Abstand genommen. Stattdessen entstand ein, von einem sechsköpfigen Redaktionsteam verantwortetes und von Christiane Oßwald gestaltetes eigenes Familienheft.

Darin taucht wiederum Historisches auf, jedoch als Comic. Die jungen – und wohl auch älteren – Leser folgen Ritter Konrad von Markdorf auf dessen Reise nach Palästina. Derweil erfahren sie, wie Kaiser Friedrich II. sich für Konrads Teilnahme am fünften Kreuzzug bedankt – und Markdorf die Stadtrechte verleiht. Zeichner des achtseitigen Comics ist Ralf Staiger, der auch das Lesebuch zum Konzilsjubiläum illustriert beziehungsweise mit Armin Dett, seinem Partner in der Agentur Pragmadesign, die Konzilsausstellung im Konstanzer Rosgarten-Museum gestaltet hat. Für den begeisterten Bernhard Oßwald reicht der "Konrad von Markdorf durchaus an die künstlerische Qualität eines Asterix-Bands heran".

Künstlerische Kreativität ist denn auch im Familienheft gefragt. "Wir basteln Palmen", "Wir nähen ein Hansafüratle-Säckle", "Wir basteln ein Heckrind", heißen jene Beiträge, die sich an Grundschüler wenden. Außerdem werden "Markdorfer Wappenkekse" gebacken, Rätsel gelöst und lokale Mundart ins Hochdeutsche übersetzt. Vieles spricht Kinder wie Eltern gemeinsam an. Und im Vordergrund steht – wie auch im Jubiläumsbuch – der Blick auf die Hintergründe und Bräuche in den Markdorfer All- und an Festtagen. Nur geschieht dies im Familienheft etwas bunter und spielerischer. Ein Dessert gibt es auch noch – als Beilage zum Jubiläumsbuch: "Alte Kochrezepte aus Markdorf", gesammelt und zusammengestellt von Ulrike Weber-Hänsler. Leckeres von "Apfelberg" bis zu jenen "Sauren Bohnen", die Bernhard Oßwald an seine Kindheit erinnern.

Buch und Heft

Zum Stadtjubiläum gibt die Stadt Markdorf einen Sammelband heraus. Auf 406 Seiten wird darin Spannendes zur Geschichte, aber auch zur Gegenwart in Markdorf erzählt. Das von Bernhard Oßwald betreute Buch gliedert sich in vier Abschnitte: Ereignisse und Lebenserinnerungen, Erinnerungen, die Geschichte der Stadt entlang ihrer baulichen Entwicklung, Kultur und Natur. "Markdorf von 817 bis heute" erscheint im Jan Thorbecke Verlag und wird 25 Euro kosten. Der Preis für das Familienheft mit seinen 48 Seiten beträgt 12 Euro. Zu haben sein werden beide Veröffentlichungen ab dem 3. Juni, der Feier des Stadtjubiläums.