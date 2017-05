Die Jubiläumsausstellung zur Stadtgeschichte Markdorfs spannt den Bogen von der Antike bis zum schweren Stadtbrand im 19. Jahrhundert. Die Eröffnung von "1200 Jahre Markdorf" ist am 3. Juni in der Stadtgalerie.

"1200 Jahre Markdorf" – so heißt die Ausstellung, zu deren Eröffnung die Stadt am kommenden Samstag in die Stadtgalerie, Ulrichstraße 5, einlädt. Bis zum 9. Juli werden dort rund 110 Exponate zu sehen sein. Ausstellungsstücke aus der Zeit der ersten keltischen Besiedlung, aus römischer Zeit, vor allem aber aus dem Mittelalter, der frühen Neuzeit, späteren Phasen bis hin zum Stadtbrand. Jenem Großfeuer, das in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1842 die gesamte Oberstadt in Schutt und Asche gelegt hat und einen tiefen Einschnitt in die Markdorfer Baugeschichte bedeutete.

Deutlich zu erkennen ist, wie viel Arbeit und Mühe die Jubiläumsausstellung gekostet hat und immer noch kostet. In den Räumen der Stadtgalerie, wo sonst ja vor allem Kunstwerke zu sehen sind, gilt es in diesen Tagen nämlich nicht nur die einzelnen Ausstellungsstücke zu arrangieren, sondern auch möglichst gut zur Geltung zu bringen. Ob es ein tönernes Salbgefäß aus der Römerzeit ist, ein Jagdgemälde, das den Fürstbischof samt Begleitung im Wald zeigt, oder die Kopie jener Schenkungsurkunde, um die das gesamte Jubiläum schließlich kreist, da hier vor genau 1200 Jahren der Name der Stadt erstmals auftaucht. Jedes einzelne Ausstellungsstück gilt es, ins richtige Licht zu rücken. Insbesondere diese Aufgabe haben Armin Dett und Ralf Staiger übernommen, zwei Designer mit eigener Agentur in Konstanz.

Wie man Hingucker produziert, weiß Restauratorin Michaela Vogel. Gemeinsam mit Walter Hutter aus dem Stadtarchiv hat Vogel die Ausstellung konzeptioniert. Ihr Arrangement neben dem Dokument, in dem Kaiser Ludwig der Fromme seine Einkünfte aus etlichen Markdorfer Höfen ans Kloster St. Gallen überträgt, empfindet sie als tolle Gelegenheit: "Als Restauratorin kann ich mir diese Chance natürlich nicht entgehen lassen." Vogel platzierte neben dem Bild einer mittelalterlichen Kloster-Schreibstube zusätzlich das darauf abgebildete Schreibgerät neben der Urkundenkopie. Auch stellte sie Schälchen mit Tinte und Pergament dazu, "damit jeder fühlen kann, worauf damals geschrieben wurde."

Bei den meisten Ausstellungsstücken muss sich der Zuschauer aufs Anschauen beschränken. Wertvolle Leihgaben, wie die bischöflichen Jagdwaffen, liegen gut geschützt hinter Glas. Hier achten die Leihgeber, darunter das Stuttgarter Hauptstaatsarchiv, das Badische Landesmuseum oder das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen, darauf, "dass alles gut geschützt und gut klimatisiert ist", weiß Michaela Vogel. Die Restauratorin konnte dank ihrer jahrelangen Zusammenarbeit mit den Leihgebern hochkarätige historische Stücke für die Markdorfer Ausstellung gewinnen.

Noch liegen die sperrigen Klima-Container in der Stadtgalerie. Bis Samstag werden sie fortgeräumt sein. Zur Ausstellungseröffnung werden Michaela Vogel und Walter Hutter manchem Besucher Neues aus der Stadtgeschichte berichten können.

Die Ausstellung eröffnet am Samstag, 3. Juni, um 11 Uhr in der Stadtgalerie, Ulrichstraße 5.