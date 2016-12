Markdorf Stadel feiert Rocknacht: Elfte Auflage von "Little Wing & Friends" in Markdorf

Stadel feiert Rocknacht: Elfte Auflage von "Little Wing & Friends" in Markdorf

Hardrock Halleluja, hieß es am zweiten Weihnachtsfeiertag im Theaterstadel. Musiker aus Verona, Belfast und Rotterdam waren auf der Bühne.

Markdorf – Hardrock Halleluja, hieß es am zweiten Weihnachtsfeiertag im Theaterstadel. Tom Wagner, seines Zeichens Schlagzeuger der legendären Rockformation "Little Wing", bot zusammen mit Sänger Arthur "Easy" Isleb, Gitarrist Jörn Blesse, Bassist Ralf Franz und Keyboarder Darko Cvetkovich einen fulminanten Musikabend. Wiedereinmal folgten zahlreiche Größen der Rock- und Bluesmusik aus ganz Europa Wagners Ruf und brachten den Stadel ordentlich in Wallungen. Neben vertrauten Gesichtern, wie Michaela Popp und ihre Musiker von "Popp Deluxe", Peter Zoufal an der Gitarre, Bassist Luca Nardi aus Livorno, Martin Giebel am Keyboard, gab es auch Premieren.

Der exzellente Saxophonist Howard Sie aus Rotterdam verstärkte Michi Popp und ihre Band und lief bei Krachern wie Elle Kings "Ex's and Oh's" zur Hochform auf, wirbelte von einem Ende der Bühne zum anderen und brachte das Publikum zum Jubeln. Mit einem sehr gefühlvollen "Under Pressure" gedachten Popp und Zoufal den Legenden, die in diesem Jahr die Bühne für immer verlassen haben. Laut und lustig – kurz irisch – wurde es mit Willie Byrne aus Belfast. Ein musikalischer Wegmitbestreiter Wagners, der mit ihm in den 70-ern erstmals zusammen spielte. Mit "Merry christmas and a Happy new year, Sláinte!" begrüßte er das Publikum und zog sie mit einer großartigen Interpretation von "Whiskey in the jar" in ihren Bann. Er gilt als Legende unter Irlands Gitarrenbrüderschaft und als Meister der elektrischen und akustischen Gitarre. Zusammen mit dem Bassisten Renato del Corso aus Bergamo gaben sie Klassiker wie "Miss Understood" von Santa Esmeralda.

Absoluter Publikumsliebling war, wie in den vergangenen Jahren auch, natürlich Milla, der charmante Ruhrpottrocker. "Der ist schon ein Schnuckelchen", meinte entsprechend Rebecca Zährer aus Ravensburg. Milla ist durch und durch Rockmusiker, dem auch schnell mal die Bühne zu klein wird. Nachdem er, zur Freude einiger anwesender Damen, sich seiner Jacke entledigte, ließ er es sich nicht nehmen die Bühne zu verlassen und eine Runde durch das Publikum zu drehen, was mit frenetischen "Milla Milla"-Rufen gefeiert wurde. Den Höhepunkt des Abends bot die mysteriöse Stephanie Ocean Ghizzoni aus Verona. Längst ist sie im Stadel keine Unbekannte, sind ihre Auftritte stets mit einem morbiden Charme behaftet und einem Hauch von Voodoo umgeben. Erstmals wurde sie begleitet vom Pianisten Max Lazzarin aus Venedig begleitet.

Die Gastgeber selbst boten feinste Rockmusik, zum Mitsingen und vor allem zum Mittanzen. Bis in die hinteren Reihen des Stadels wurde den ganzen Abend über mitgerockt. "Das ist die Musik meiner Jugend, zu der ich heute noch genauso tanze wie damals, nur nicht mehr ganz so wild", erzählt Dieter Binger aus Markdorf lachend. Die Schwestern Jessica und Kirsten Hägle aus Stuttgart sind zu Besuch an den See gekommen und total angetan von dem Abend: "Wow, das ist echt ein Hammerabend, absolut geniale Musik. Toller Abschluss in Markdorf für uns."

Wageners Projekt

Die Band "Little Wing & Friends" ist das musikalische Projekt des Markdorfer Drummers Tom Wagener. Selbst seit Jahren bereits in Clubs und auf Bühnen in ganz Europa unterwegs, versammelt Wagener jährlich zu Weihnachten seine Musiker-Freunde aus aller Herren Länder am Gehrenberg um sich. Als "Little Wing & Friends" stehen sie dann gemeinsam am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Bühne des Theaterstadel. Dabei finden sich alljährlich die besten Bluesrockmusiker der Szene ein. (gup)