Markdorf Spuren in die frühe Geschichte Markdorfs

Spuren in die frühe Geschichte Markdorfs

Der Wanderweg um den Altschloss-Hügel, dem früheren Stammsitz der Edelfreien von Markdorf, ist fertig. Am Freitag gibt es die erste geführte Wanderung, ein Projekt, dass zum 1200-jährigen Jubiläum der Stadt entwickelt wurde.

Offiziell vorgestellt wurde am Dienstagmittag der neue Wanderweg zum Altschloss-Hügel, der im Zuge des Jubiläums 1200 Jahre Markdorf angelegt wurde. "Dieser Weg war früher ein Trampelpfad", meinte Bürgermeister Georg Riedmann. Rund zwei Wochen brauchten die Mitarbeiter des städtischen Forstamts mit Stadtförster Jörn Burger und seinen Mitarbeitern Bernhard Hutsch und Peter Ummenhofer, um den Weg dauerhaft, aber gleichzeitig naturnah, anzulegen. Zwei Informationstafeln wurden aufgestellt sowie an zwölf Standorten jeweils zwei Wegweiser für die zwei möglichen Rundwege aufzustellen, entweder nur um das Gewann Altschloss oder von der Innenstadt hin und zurück.

Von der vermutlich ersten Burg am Bodensee, ist heute nicht mehr viel zu sehen. Sie lag auf einem Drumlin mit sehr steilen Abhängen, der früher auf beiden Seiten vom Bildbach umflossen wurde, wie Kunsthistorikerin und Führerin Michaela Vogel bericht. Erbaut worden soll die Burg Mitte des 11. Jahrhunderts, möglicherweise von den Udalrichingern, ein fränkisch-alemannisches Adelsgeschlecht, dass damals die Region rund um den Bodensee weitgehend beherrschte. Erwähnt wird die Burg erstmals 1079, weil sie von Ulrich III. von Eppenstein, Abt des Klosters St. Gallen, nach hartem Kampf, wie die Quellen besagen, zusammen mit Graf Otto von Buchhorn erobert und verbrannt wird. Wer genau die Burg verteidigte, ist unklar, jedenfalls Gegner Heinrichs IV., zunächst König später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, im Investiturstreit. Wieder hergestellt, wurde sie Stammburg der Edelfreien von Markdorf. 1373 wurde es nach einem Brand erneut wieder aufgebaut.

Die Freiherrn ("Barone") von Markdorf erlebten einen langsamen wirtschaftlichen Niedergang. Sie sind später nur noch Ritter, eine Stufe tiefer im Adelsrang. Als die Bischhöfe von Konstanz den Besitz 1414 übernehmen, beginnt der Verfall der Anlage, erzählt Michaela Vogel. Zu sehen gibt es von der Burg auf dem Hügel nichts mehr, wie Riedmann erklärt. Was zu sehen ist, ist der Bach, der den hoch aufragenden Drumlin umfließt, allerdings aufgrund eines Erdrutsches heute nur noch auf einer Seite. Früher waren übrigens nur wenige Bäume um die Burg, so dass sich von ihr ein weiter Blick in die Landschaft geboten haben muss, ähnlich wie heute von der Panzerwiese, meint Michaela Vogel, die auf die Idee für den Wanderweg kam und ihn im Jubiläumsgremium vorschlug.

Am Freitag findet die erste von bisher drei geplanten geführten Wanderungen statt. Falls sie gut angenommen werden, kann sich Riedmann vorstellen, im Juli noch welche dranzuhängen und diese Führungen vielleicht sogar in das Tourismusangebot zu integrieren.

Geführte Wanderungen

Die geführte Wanderung "Auf den Spuren der Freiherren von Markdorf" wird am Freitag, 9., 23. und 30. Juni jeweils von 14 bis etwa 15.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist die Stadtgalerie Markdorf an der Stadtmauer, Ulrichstraße 5, wo zunächst die Ausstellung angesehen wird. Von dort geht es vorbei an den ältesten Türmen der Stadt, die den Markt flankieren, durch das Stadttor zum Altschloss-Tobel mit dem Burgberg der Edelfreien von Markdorf und zurück über Wirmetsweiler nach Markdorf. Die Wanderung dauert rund eineinhalb Stunden. Es ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information Markdorf jeweils bis zum Vortag erforderlich. Der Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person.