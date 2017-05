Markdorf Sprachförderung in der Kita

Erzieher und Erzieherinnen des Markdorfer Kindergartens St. Elisabeth absolvieren Fortbildung

Markdorf – Sprache als Schlüssel für die Kinder zum Entdecken der Welt: Gute Sprachförderung sei heute eine der Kernaufgaben in den Kindertageseinrichtungen einer Gemeinde, heißt es in einer Mitteilung des Häfler Dienstleisters Yes-Seminare. Leiterin Yvonne Eberhard und Martina Hildebrand, beide zertifizierte Fachkräfte für sprachliche Bildung, haben in den vergangenen Tagen Erzieher und Erzieherinnen des Markdorfer Kindergartens St. Elisabeth fortgebildet. Vor allem angesichts des zunehmenden Konsums digitaler Medien, von dem heutzutage auch die Kinder betroffen seien, komme der Sprachförderung eine hohe Bedeutung zu, teilen die Seminarleiterinnen mit. Außerdem würden in den Kindergärten und Kitas immer jüngere Kinder und auch zunehmend Kinder mit Migrationshintergrund betreut. In den Seminaren seien aktives Mitwirken, praktische Aufgaben sowie die nötige Theorie vermittelt worden.