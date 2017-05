Markdorf Sport am Netz und Gespräche am Spielfeldrand

Sport am Netz und Gespräche am Spielfeldrand

Die Umweltgruppe Markdorf organisiert Beachvolleyballturnier für Jugendliche

Markdorf – Massivholzbuben, Youngstars, Studentenfutter, Ministrand: Sie und andere Teams waren im vergangenen Jahr dabei und treten hoffentlich auch am Samstag, 3. Juni, wieder gegeneinander an. Acht Mannschaften haben sich bislang zum Beachvolleyballturnier für Jugendliche angemeldet. Jetzt hofft das Organisationsteam um Joachim Mutschler auf ein bisschen Wetterglück. „Dieses Mal haben wir mit Studenten, Azubis, Schülern, Flüchtlingen eine äußerst bunte Mischung in den Mannschaften“, freut sich Luigi Patamisi, „die sportliche Leistung ist zweitrangig. Super wäre, wenn möglichst viele Jugendliche an diesem Event teilnehmen." Auch als Fans seien die Jugendlichen willkommen.

Mit dem Beachvolleyballturnier will die Arbeitsgruppe Jugendarbeit ein weiteres Mal herausfinden, was die Jugend in Markdorf bewegt. Den Jugendlichen wird im Rahmen dieses Turniers eine Plattform geboten, sich über ihre Stadt zu äußern. Gespielt wird in Mannschaften mit vier Spielern. Ganz nebenbei will die Umweltgruppe mit den Jugendlichen über Markdorf plaudern, bei guter Musik und kühlen Getränken. Als Gesprächspartner steht auch Ralf Waldenmayer vom Jugendreferat zur Verfügung. Das Turnier startet um 14 Uhr am Lemon Beach, geplantes Ende ist um 17 Uhr.

Die Teilnahme ist gratis. Anmeldungen werden per Mail an info@umweltgruppe-markdorf.de oder telefonisch unter 0 75 44/74 30 70 bis zum Freitag, 2. Juni, entgegen genommen.