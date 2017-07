Markdorf Spielplatz an der Breslauer Straße wird instand gesetzt

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung entschieden, dass der Spielplatz an der Breslauer Straße für insgesamt rund 138 000 Euro instand gesetzt wird.

Eigentlich sollte der Spielplatz im Rahmen des jährlichen Budgets von 50000 Euro aufgewertet werden. Doch eine Vorortbegehung dem beauftragten Ravensburger Landschaftsarchitekturbüro Architektur + Freiraum hatte ergeben, dass die Instandhaltungsmaßnahmen und die Neubeschaffung abgebauter Spielgeräte wie Fußballtore, Sandspiel und Sonnensegel das Budget aufgebraucht hätten. Da der vorhandene Spielturm ebenfalls ersetzt werden muss, wurde nun ein Gesamtkonzept aufgestellt, das in zwei Stufen realisiert werden soll.

Das Konzept sieht vor, dass der Spielplatz mit neuen Spielangeboten aufgewertet und in verschiedene Alterszonen aufgeteilt wird. Danach soll der Sandkasten im Nordwesten zu einem Kleinkindbereich ausgebaut werden. Die Schaukeln sollen aus Sicherheitsgründen umgestellt werden, der Bolzplatz wieder Tore bekommen und entlang der Südgrenze soll schließlich eine Spielzone für Eltern und deren größere Kinder entstehen. Dafür ist dann auch ein Platz mit Tischtennis und Trampolinen vorgesehen. Zuletzt soll es einen neuen Kletterparcours und weitere Sitzmöglichkeiten geben und der Eingangsbereich verschönert werden.

In 2017 sollen Maßnahmen bis zu 50 000 Euro durch das Stadtbauamt umgesetzt werden, dazu gehören beispielsweise das Spielhaus, Ausbesserung des Maschendrahtzaunes, das Umsetzen der Nest- und Zweierschaukel und die Ausbesserung der Rutsche. 2018 soll das Landschaftsarchitekturbüro dann Sachen wie Drehteller, Kletterparcour, Herstellen der Eingangszone und Sitzmöglichkeiten angehen. Dafür werden rund 80 000 Euro veranschlagt.

Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass die Investitionen in den Spielplatz gut und richtig seien. Allerdings klang in der anschließenden Diskussionen auch durch, dass es wichtig sei, dass sich die Spielplätze in Markdorf voneinander unterscheiden. "Jeder Spielplatz sollte seinen eigenen Schwerpunkt haben", so Roland Hepting (UWG). Der Vorschlag von Christiane Oßwald (UWG) Wasser als Spielmöglichkeit in die Planung miteinzubeziehen, stieß auf Zustimmung. "Das ist ein großer Spielplatz und da ist es sinnvoll, Geld in die Hand zu nehmen", so Uwe Achilles (SPD). Die weitere Planung bei den Spielplätzen sieht im kommenden Jahr einen Neubau in der Bergstraße in Hepbach vor. 2018 soll dann der Spielplatz im Kapuzineröschle saniert werden.