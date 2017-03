Markdorf Sparkassen-Zentrale in Markdorf: Noch wären die Vorgaben nicht erfüllt

Der Planentwurf der Sparkasse fürs Rathausareal: Fehlende öffentliche Stellplätze und das große Bauvolumen wären offene Fragen. Gemeinsam mit den drei anderen Varianten für die Neuplanung der Fläche soll der Entwurf am Samstag, 25. März, in der Stadthalle öffentlich vorgestellt werden.

Im Gemeinderat vergangene Woche hat die Sparkasse Bodensee ihre Überlegungen zur Zusammenlegung ihrer beiden Zentralen zu einem künftigen Hauptstandort öffentlich gemacht und dabei als eine Option auch einen Planentwurf für eine Zentrale in Markdorf ins Spiel gebracht. Dieser Planentwurf ist nun die Variante 4 für die geplante Nachnutzung des Rathausareals.

Die drei anderen Varianten hat das von der Stadt beauftragte Stuttgarter Büro Baldauf erarbeitet, mit Wohnen oder einem Lebensmittelmarkt und Pflege als Schwerpunktsetzungen. Die Baldauf-Testentwürfe sehen eine oberirdische Bruttogrundfläche von gesamt 5300 qm in Entwurf 1 (Wohnen) bis 7500 qm in Entwurf 3 (Markt und Pflegeheim) vor. Der Sparkassen-Entwurf wäre nur als Einzelbauwerk mit 8930 qm nochmals deutlich größer und voluminöser. Auf Nachfrage, ob diese Pläne konform seien mit den Vorgaben der Stadt zur Rathausarealplanung sagt Bürgermeister Georg Riedmann, dass das Volumen nochmals bewertet werden müsse. Was bei den Plänen der Sparkasse definitiv noch fehlt, sind die geforderten öffentlichen Stellplätze. Das Parkhaus sieht nur 180 Stellplätze für die Bankmitarbeiter vor. Zwei weitere TG-Ebenen müsste die Sparkasse für die öffentlichen Stellplätze einplanen. "Das ist die Forderung der Stadt, wäre aber für die Sparkasse natürlich sehr teuer", sagt Riedmann. Sollte die Sparkasse ihre Pläne für Markdorf konkretisieren wollen, müsse man darüber noch verhandeln. Alle vier Varianten werden in der Infoveranstaltung der Stadt am Samstag, 25. März, in der Stadthalle öffentlich vorgestellt und erläutert.