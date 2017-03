Markdorf Sparkasse Bodensee: Kommt der Hauptsitz nach Markdorf?

Überraschung im Gemeinderat am Dienstagabend: Das Geldhaus wirft für die Nachnutzung des jetzigen Rathausareals seinen Hut in den Ring. Die Sparkasse Bodensee will bekanntlich ihre beiden Hauptsitze in Konstanz und Friedrichshafen an einem Ort zusammenlegen. Dafür sei Markdorf eine ernsthafte Option, da die Stadt in der geografischen Mitte liege, so ein Verantwortlicher der Sparkasse bei seiner Präsentation der Pläne vor den Stadträten.

Überraschung im Markdorfer Gemeinderat am Dienstagabend: Eigentlich sollte das Stuttgarter Büro Baldauf drei Testvarianten für die Nachnutzung des bisherigen Rathausareals nach dem beschlossenen Umzug der Stadtverwaltung ins Bischofsschloss vorstellen, doch nun liegt plötzlich eine vierte Option auf dem Tisch. Die Sparkasse Bodensee möchte bekanntlich anlässlich ihres so genannten "Fitnessprogramms" zur Verschlankung ihrer Verwaltung ihre beiden Hauptsitze in Konstanz und Friedrichshafen zusammenlegen, ein konkreter Ort war bislang aber noch nicht genannt.

Fest steht seit Dienstagabend, dass die Sparkasse bereits einen konkreten Planentwurf für einen künftigen Hauptsitz in Markdorf hat. Dies legte Walter Lorenz, Bereichsdirektor Organisation bei der Sparkasse Bodensee in Friedrichshafen, vor dem Gemeinderat dar. Danach sehen die Pläne ein in zwei langgestreckte Baukörper gegliedertes Gebäude mit knapp 9000 qm Gesamtfläche und 314 Arbeitsplätzen vor. Das Gebäude würde inklusive Außenflächen den gesamten Bereich zwischen jetzigem Rathaus, der Weinsteig und der B-33-Ortsdurchfahrt einnehmen.

"Wir sind noch in der Phase des Vorentwurfs, könnten aber alle Vorgaben der Stadt für das Plangebiet erfüllen", sagte Lorenz. Und: "Die Sparkasse kann es sich sehr gut vorstellen, sich hier in Markdorf anzusiedeln." Mit dann mehr als 300 Mitarbeitern vor Ort würde auch die Stadt davon profitieren. In Konstanz würde die geplante Zusammenlegung 70 dortige Mitarbeiter betreffen, in Friedrichshafen rund 210, so Lorenz. Markdorf liege in der geografischen Mitte zwischen Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen, deshalb sei die Stadt für das Geldhaus eine ernsthafte Option. Statt der bislang vorgesehenen Tiefgarage würde ein Parkhaus erstellt werden, der Hexenturm bliebe freigestellt, die Blickachse von der Nikolaus-Kirche nach Süden erhalten.

Ob die Sparkasse, sollte sie ihre Pläne umsetzen wollen, tatsächlich zum Zuge käme, ist Stand jetzt noch absolut offen. Das Planverfahren um die künftige Nutzung des Markdorfer Rathausareals beginnt erst. Am 25. März wird in der Stadthalle eine Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung stattfinden, von der sich die Verwaltung Impulse und Anregungen erwartet, welche Arten von Nutzung sich die Bürger dort vorstellen. Das Büro Baldauf bringt in diese Veranstaltung seine drei Testentwürfe ein, die gestern ebenfalls im Rat vorgestellt wurden. Diese drei Varianten sehen als Schwerpunkte Wohnen und Hotel sowie Vollsortimenter (Supermarkt) plus Pflegewohnen und Vollsortimenter plus Pflegeheim vor. Nach der Bürgerbeteiligung geht das Verfahren zurück an Planer und Stadt und später erneut in den Gemeinderat. Eine Realisierung der Rathausareal-Nachnutzung wird erst nach 2020 kommen. Zuerst muss das Rathaus ins Bischofsschloss umgesiedelt und das Schloss dafür saniert und umgebaut werden. Ob die Sparkasse so lange zuwarten möchte, wäre dann eine andere Frage.

Die Sparkassen-Pläne

Der Vorentwurf für einen Hauptsitz der Sparkasse Bodensee in Markdorf sieht ein zweigeteiltes Gebäude mit 8930 qm Gesamtfläche und 5710 qm Nutzfläche für 314 Arbeitsplätze vor. Ein zweigeschossiges Parkhaus gehört dazu, zwei TG-Ebenen wären optional.