Markdorf-Überlingen Sozialstation Bodensee über den Umgang mit Sterbenden

Die Sozialstation Bodensee bietet rund 320 Mitarbeitern einen Fortbildungstag an.

Die Arbeit mit schwer kranken Menschen und Sterbenden gehört in der ambulanten Pflege zum Alltag. Dabei ist jede Situation anders und stellt die Mitarbeiter der Sozialstation Bodensee immer wieder vor neue Herausforderungen. Bei einem speziellen Palliative-Care-Tag haben die Mitarbeiter in der Gesundheitsakademie Weingarten die Palliativpflege aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennengelernt und wichtige Informationen für ihren Arbeitsalltag mitgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Sozialstation. Darin waren sich alle Referenten einig: Egal, wie krank ein Mensch ist und wie nah der Tod zu sein scheint, er verdient eine würdevolle Behandlung.

Den Anfang machte der Markdorfer Pfarrer Ulrich Hund, der die Versorgung sterbenskranker Menschen als urchristlichen Dienst hervorhob. In ihrem Pflegealltag kämen die Mitarbeiter den Patienten nicht nur körperlich sehr nahe, sondern würden oft auch zur Vertrauensperson. „Seien Sie wachsam, ob der Kranke einen Wunsch hat, den er vor den Angehörigen nicht auszusprechen wagt“, gab Pfarrer Hund den Teilnehmerinnen mit auf den Weg. Vielen gläubigen Menschen helfe es, in den letzten Stunden mit dem Pfarrer zu sprechen, zu beten oder die Krankensalbung zu empfangen, berichtete er aus seinem seelsorgerischen Alltag.

Im zweiten Teil erwarteten die Teilnehmer interessante Informationen von Stefan Locher, Chefarzt in der Oberschwabenklinik Wangen, und Fachkrankenschwester Natascha Köhler über die Entstehung von Schmerzen und den richtigen Einsatz von Schmerzmitteln. Die onkologische Fachkrankenschwester Hildegard Kerler gab anschauliche Einblicke in ihre Arbeit als Wundpflegerin und hatte Tipps zur Pflege von offenen Wunden parat. Sozialstation-Geschäftsführer Wolfgang Jauch ließ es sich nicht nehmen, selbst an einem der vier Palliative-Care-Tage teilzunehmen und zeigte sich beeindruckt von der „hochprofessionellen Veranstaltung mit sehr kompetenten Referenten. Ich habe sehr viel über das Thema Palliativpflege erfahren, und weiß jetzt, womit unsere Schwestern immer wieder konfrontiert sind“.