Markdorf Sommertouren: Bildhauer, Burgruine und Bisons bei der ersten Leserwanderung

Das Wandern ist des Lesers Lust: Zum Auftakt geht es von Bodman durch die NaturoaseBodanrück.

Die erste gemeinsame Leserwanderung bei den Sommertouren 2017 des Schwäbischen Albvereins und der Markdorfer SÜDKURIER-Lokalredaktion führt auf die andere Seeseite nach Bodman. Dort wartet am Mittwoch, 9. August, auf die Teilnehmer eine Rundwanderung durch die Naturoase Bodanrück. Start ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Friedhof in Bodman.

Von dort geht es mit Wanderführer Theo Kausch zunächst zum Skulpturengarten von Peter Lenk, einem der größten und provokativsten Künstler der Bodenseeregion, der in Bodman lebt und hier sein Atelier hat. Von Peter Lenk stammt unter anderem die Imperia in Konstanz und das Relief "Ludwigs Erbe" am Zollhaus Ludwigshafen. Der Skulpturengarten ist nur von der Straße aus zu bewundern. Von dort geht es zurück zum Schloss, weiter durch den Ort und schließlich am Ufer des Bodensees entlang. Durch das Echotal geht es den Berg hinauf zum Bodanrück. Warum das Tal Echotal heißt, wird Theo Kausch vor Ort verraten. Oben am Bodanrück angekommen, wird eine Pause eingelegt und die Gruppe kann herrliche Ausblicke auf den See genießen.

Von dort geht es weiter zum Hofgut Bodenwald. Auf den weitläufigen Koppeln züchten die Brüder Biehler aus Konstanz seit 1973 nordamerikanische Bisons. Die derzeit rund 20 Tiere können beim Grasen beobachtet werden. Dann kommt ein weiterer Höhepunkt der Wanderung: die Ruine Altbodman. Sie kann auf schmalen Pfaden erkundet werden und bietet von einer Aussichtsplattform atemberaubende Blicke über den See und die Umgebung. Kleine, schmale Waldwege enden oberhalb des Ortes auf einer Wiese, von wo es zum Ausgangspunkt zurückgeht. Anschließend ist eine Einkehr geplant. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen. Die Wanderung findet auch bei Regen statt.