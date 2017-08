vor 6 Stunden Nicole Burkhart Exklusiv Markdorf Sommerserie Meine Straße: Die Kippenhauser Straße in Markdorf

In der Kippenhauser Straße im Stadtteil Ittendorf wird Nachbarschaft groß geschrieben. In der kleinen Dorfstraße gibt es alles, was dazu gehört: Kindergarten, Kirche, Briefkasten, Brunnen und Hebammenpraxis.