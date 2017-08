07.08.2017 16:39 Helga Stützenberger Exklusiv Markdorf Sommerserie "Meine Straße": Die Gallusstraße in Markdorf

Die Obere und die Untere Gallusstraße in Markdorf sind zwei Straßen mit einer gemeinsamen Geschichte, die bis in die Zeit das Zweiten Weltkriegs zurückreicht. Im Rahmen der SÜDKURIER-Serie "Meine Straße" erzählen Bewohner der Gallusstraße, warum sie so gern in ihrer Straße leben.