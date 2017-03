Markdorf So geht es weiter beim Markdorfer Rathausareal

Die nächsten Schritte nach der Bürgerbeteiligung: Nun ist der Gemeinderat wieder am Zug. Danach sollen die Planer des Büros Baldauf die Bürgeranregungen und die Diskussion darüber im Rat wieder zusammenführen und in ein überarbeitetes Konzept überführen. Was dabei herauskommt, dürfte spannend sein, denn die Markdorfer, die sich in der Stadthalle am Samstag einbrachten, sparten nicht mit eigenen Wünschen und Vorstellungen.

Die "Bürgerwerkstatt" ist vorüber, wie geht es nun weiter? Die Stadtverwaltung hatte am vergangenen Samstag zur Informationsveranstaltung über die Neuplanung des Rathausareals eingeladen. An die 100 Bürger waren am frühen Nachmittag in die Stadthalle gekommen, hatten sich die Entwürfe erläutern lassen. Dutzende hatten sich anschließend an den Stellwänden mit ihren eigenen Ideen und Vorschlägen eingebracht, die sie mit bunten Karteikarten zu den Oberbegriffen Bebauung, Verkehr und Freiflächen anpinnen konnten. Im nächsten Schritt wird der Gemeinderat über diese Anregungen befinden. Das Stuttgarter Büro Baldauf, das auch die drei Testentwürfe für ein neues Rathausareal erarbeitet hatte, arbeitet dann wieder die Ergebnisse zur Diskussion im Gemeinderat auf. Noch in diesem Jahr, so hatte es Bürgermeister Georg Riedmann am Samstag angekündigt, sollen die um die Anregungen aus der Bürgerbeteiligung und dem Gemeinderat überarbeiteten Testentwürfe dann erneut zurück in das Ratsgremium gehen. Eventuell wird zuvor jedoch nochmals eine Bürgerbeteiligung zwischengeschaltet, erläutert Riedmann: "Bleiben in der Auswertung mehrere sehr unterschiedliche Varianten im Spiel, kann sich nochmals eine weitere Bürgerbeteiligungsrunde zur weiteren Eingrenzung der Varianten anschließen."

Besteht schließlich Konsens über die Art der Gestaltung – ob Lebensmittelmarkt, Pflegewohnen/Pflegeheim, Hotel oder eine Kombination der Optionen oder aber auch eine neu hinzugekommene Nutzungsform –, wird sich die Verwaltung auf Investorensuche begeben. Dafür ist das Zeitfenster Ende 2017/2018 vorgesehen. Auch der Beschluss über die endgültige Konzeption soll in 2018 vom Rat gefällt werden.

Ab 2020, so sieht es der vom Büro Baldauf vorgelegte Projektplan vor, soll es an die Realisierung gehen, nach dem Umzug der Stadtverwaltung vom jetzigen Rathaus in das Bischofsschloss. Nach aktuellem Stand dürfte dies jedoch ein wenig zu optimistisch sein. Riedmann ging jüngst gegenüber dem SÜDKURIER davon aus, dass der Umzug ins Schloss im Frühjahr 2021 über die Bühne gebracht sein könnte. Dann könnten am Rathausareal im Herbst 2021 die ersten Bagger anrollen.

Bis dahin ist noch Zeit, sich über den Weg klar zu werden, den man zur dringend nötigen Attraktivierung der Altstadt beschreiten möchte. Wie der aussehen könnte, dafür haben die Markdorfer in der Stadthalle bereits erste Fingerzeige gegeben: Ein Pflegewohnen oder Pflegeheim am oberen Ende der Weinsteig wurde eher kritisch gesehen, Lebensmittelmarkt und Hotel fanden als mögliche Nutzungen hingegen deutlichen Zuspruch. Aber auch Alternativen abseits der Baldauf-Entwürfe wurden genannt: Ein größeres Bekleidungshaus und eine schöne Gastronomie mit Außenbereich zum Hexenturmplatz hin. Ein gänzlich neues Konzept brachte Leon Beck ins Spiel: Gegenüber dem SÜDKURIER brachte der 20-Jährige eine bis an die Stelle des "Adler" erweiterte Tiefgarage, von ihrer geplanten Position an der B 33 bis auf die andere Seite der Weinsteig, ins Spiel.

Sollte der "Adler" abgerissen werden, würde sie dann unterhalb eines dortigen Neubaus sein. Die Weinsteig könnte er sich in diesem Falle als Anwohnerstraße vorstellen, den Bereich um Rathaus und Marktplatz als großzügigeren Platz gestaltet. Der Ideen gibt es also viele, Gemeinderat und auch die Planer vom Büro Baldauf können nun mit dem "Bürger-Input" arbeiten.

Das Projekt im Überblick