Markdorf Shakespeare mal ganz modern

Eine achte Klasse an der Werkrealschule des Markdorfer Bildungszentrums inszeniert Romeo und Julia. Versönlicher Schluss mit Happy End kommt an

Markdorf – Schuld ist das offene Fenster. Es hat den Wind hereingelassen, der die Akten auf dem Schreibtisch durcheinanderwirbelt. Romeos Vater hat das Unheil bemerkt und geht ins Büro seines Geschäftspartners, um Schlimmeres zu verhindern. Grummelnd und schimpfend über die Achtlosigkeit, räumt er auf. Da ist sein Zorn noch harmlos, im Vergleich zu der Wut, die ihn packt, als er beim Sortieren der Papiere bemerkt, dass sein Geschäftspartner ihn hintergeht. Indem er heimliche Geschäfte abschließt, die gemeinsame Firma verstrickt in Silberminen-Beteiligungen in Montevideo.

Ja, der Wind war nicht nur heftig. Er war auch frisch. Das alte Stück, die Liebesgeschichte aus Verona, hat er in die Gegenwart geweht. Den Familienzwist zwischen den Montagues und den Capulets hat er in die heutige Zeit versetzt. Romeos Vater greift zum Handy, um dem Papa der Julia gehörig den Kopf zu waschen. Der Streit eskaliert zur Fehde – beinah so rasch, wie die Liebe zwischen dem wenig später auftretenden Paar Romeo und Julia anwächst.

"Romeo und Julia in der Stadt" lautet der Titel des Stücks, das die Achtklässler nun zwei Mal für ihre Mitschüler im Theaterstudio aufgeführt haben. "Herr Sandkühler hat es umgeschrieben", erklärt Andreas Hecht, der den alten Montague spielt. Florian Sandkühler, gelernter Theaterregisseur und pädagogischer Assistent an der Werkrealschule am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) machte Anleihen bei Shakespeare, aber auch bei Romeo und Julia auf dem Dorfe, Gottfried Kellers Novelle, die die Schüler der 8b im Deutsch-Unterricht gelesen hatten. Vor allem aber führte er die Liebesgeschichte zu einem glücklichen Ende.

Einem Happy End, wie man sich's im Kino wünscht. Nur dass es in der Schülerinszenierung weitaus selbstverständlicher daherkommt als das bemüht-verwickelte Sterben in Shakespeares Original. Das neue Ende wirkt schlüssiger. Und den schauspielernden Schülern scheint es ganz selbstverständlich, dass Julia ihren Romeo bekommt und die Differenzen der Väter beigelegt werden.

Helmut Faden, bis zur Pensionierung Leiter der Werkrealschule, sitzt im Publikum – und freut sich an der Aufführung. Weil sie sehr gut gespielt ist, wie er findet. Und weil "Jugendliche durchs Theaterspiel lernen, sich in andere Personen hineinzuversetzen." Andreas Hecht bestätigt das. Er genießt es, den Aufbrausenden zu mimen. Aus Sicht von Regisseur Sandkühler löst allein schon das Betreten Bühne einen gewissen Spieltrieb aus. Die Schüler sähen sich frei von den Zwängen des üblichen Schulalltags. Und er habe die Erfahrung gemacht, "dass die Schüler merken, dass sie fürs Gesamtergebnis gefordert sind." Das gelinge nur mit ihnen und der Gemeinschaft. Vor allem aber kann sich dies Ergebnis sehr gut sehen lassen.