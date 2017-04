Markdorf Senioren erleben in der Tagesbetreuung "Sonnenblume" schöne Stunden

Die Tagesbetreuung "Sonnenblume" in Markdorf, eine Einrichtung de Sozialstation Linzgau", ist ein Ort der Begegnung für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz.

Markdorf – Eine Kaiserpfalz mit vier Buchstaben, der Vorname von Clinton, ein biblischer Priester, was bleibt übrig? Zwar wissen die Gäste der Tagesbetreuung "Sonnenblume" an diesem Nachmittag nicht alle Lösungen des SÜDKURIER-Dienstagsrätsels, das die ehrenamtliche Betreuerin Erika Limbeck in der großer Runde vorliest, aber dann helfen die Mitarbeiterinnen. Und so wurde noch jeden Dienstag das Lösungswort gefunden und telefonisch durchgeben. Nur gewonnen hätte man noch nie etwas, stellt das Betreuungsteam fest. 20 Gäste zählt die Tagesbetreuung am Dienstagnachmittag, damit ist die Kapazität erschöpft. Zu anderen Zeiten sind noch Plätze frei. "Ein kostenloser Schnuppertag ist jederzeit möglich", sagt Mitarbeiterin Hedwig Burkhart. Die Einrichtung der Sozialstation Linzgau ist seit 2011 in der Spitalstraße untergebracht. Sie ist Anlaufstelle für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz – speziell auch für demenziell erkrankte Menschen, um deren individuelle Ressourcen zu erhalten und Angehörige im Umgang mit der Erkrankung zu unterstützen.

Hedwig Burkhart gehört seit 2008 zum Team, damals wurde das Angebot in der Markdorfer Kreuzgasse neu gegründet. "Wir möchten unseren Gästen einen schönen Tag gestalten", berichtet die Alltagsbegleiterin. Das Team besteht aus fünf Festangestellten und vielen ehrenamtlichen Helfern. Zu den Angeboten gehören unter anderem Gymnastik, Singen, Vorlesen, kreatives Gestalten, Spielen, Gesprächsrunden, Backen und Kochen. "Rund um Ostern wurde jetzt natürlich viel gebastelt", erzählt Burkhart. Während im großen Wohnzimmer die Gäste weiterhin am Kreuzworträtsel lösen sind, hat sich Schüler Laurin Ege mit zwei Senioren zum "Mensch ärgere dich nicht" spielen in ein Nebenzimmer gesetzt.

Der 17-Jährige macht ein einwöchiges Praktikum. "Was gibt es Schöneres, als älteren Menschen einen schönen Tag zu bescheren", sagt Ege. Gewinnen lassen wird er seine Gegner deshalb noch lange nicht. Bei der fairen Partie sieht es nach klaren Niederlage für den Schüler aus.

Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem Frühstück. Dann gibt es eine Zeitungsrunde. "Hier entdecken wir immer interessante Sachen und einige unserer Gäste berichten von früher", beschreibt Burkhart die morgendlichen Gespräche. Jeder Woche steht unter einem bestimmtem Motto, in dieser lautet es "April". Es wird gebastelt, gebacken, geredet und gesungen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, anschließend können sich die Gäste in Ruheräumen zurückziehen und sich auszuruhen, bevor man wieder zur Nachmittagsrunde zusammen kommt. Erika Limbeck holt nach dem Kreuzworträtsel ihre Gitarre heraus. Seit sie in Rente ist, unterstützt sie das Fachpersonal als Ehrenamtliche bei der Betreuung. "Man braucht die Fähigkeit zum Aktivieren", beschreibt Limbeck ihre Aufgabe. Und die hat die pensionierte Lehrerin. "Es ist toll in diesem netten Team mithelfen zu können und man kommt viel zurück", so Limbeck. Das Gitarrespielen hat sie sich selbst beigebracht und erfreut nun mit ihrem Repertoire an volkstümlichen und deutschen Liedgut. Die Gäste singen textsicher mit – bis auf Laurin Ege. Aber der 17-Jährige hat noch paar Tage Zeit, um das ein oder andere Lied zu lernen.

Informationen rund um Tagesbetreuung