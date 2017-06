Markdorf Selbstgemachten Holunder-Sirup gibt es am Marktstand von Judith Lehle

Selbstgemachten Holunder-Sirup gibt es am Marktstand von Judith Lehle

Schon lange pflückt die Betreiberin einer Kreativwerkstatt im Markdorfer Garwiedenweg die Holunderbeeren, um daraus Sirup zu kochen. Diesen bietet Judith Lehle auf dem Markt in Markdorf an.

Markdorf (büj) Es muss ja doch was dran sein an den alten Geschichten, die von den positiven Kräften des Holunders erzählen. Fruchtbarkeit soll die Strauchart mit den ebenso gut duftenden wie üppigen Blütendolden und ihren mal roten, mal blauen, mal schwarzen Früchten auf die Felder bringen. Davon jedenfalls waren schon die alten Germanen fest überzeugt. Weshalb auch sie den Holunder gerne neben ihre Hütten pflanzten.

Dass der Sambucus, so lautet sein wissenschaftlicher Name, immer noch weit verbreitet ist, "hier überall wächst", macht sich Judith Lehle zunutze. Schon lange pflückt die Betreiberin einer Kreativwerkstatt im Markdorfer Garwiedenweg die Holunderbeeren, um daraus Sirup zu kochen. Zunächst als Grundlage für die sommerlichen Erfrischungsgetränke für die eigene Familie – oder als Zutat zum heißen Tee. Kinder lieben den Holunder-Sirup auch auf ihrem Nachtisch.

Gut an kam Judith Lehles selbstgemachter Holunder-Sirup nicht allein in den eigenen vier Wänden. Freunde, die ihn kosteten, waren ebenfalls begeistert, wollten auch eine Flasche davon haben, oder vom Holunder-Gelee, den die Kreativ-Unternehmerin gleichfalls selber einkocht. Die Nachfrage war groß. "Da hab ich mir gedacht, deinen Sirup könntest du doch eigentlich auch auf dem Markt anbieten", erinnert sich Judith Lehle an ihre Überlegung vor zehn Jahren. Vor dem eigenen Marktstand kommt jedoch stets der Weg zu den Ämtern. Zum Gesundheitsamt, zum Finanzamt, schließlich auch zum städtischen Hauptamt, wo ihr für einen auf vier Wochen beschränkten Zeitraum, die Erlaubnis erteilt wurde, ihre Holunder-Produkte auf dem Markt anzubieten.

Längst hat Judith Lehle die Angebotspalette erweitert. Nun gibt's auch Waldmeister-Sirup, Rosen-Gelee und Minz-Sirup an ihrem Stand. "Den Waldmeister hol ich aus dem Wald, alles andere wächst im eigenen Garten, erklärt sie. "Manche lassen sich gleich zehn Flaschen Sirup reservieren", erklärt sie. Andere Kunden kommen zufällig. Womöglich zeigt der Holunder ja auch aus dem Glas heraus seine positive Wirkung.