Deggenhausertal Seehaufen lässt sich im Landsknechtslager über die Schulter schauen

Deggenhausertal (jmh) Wenn der Spießer mit der Hübschlerin bei einem Krug Biere zusammensitzt und sie den Harfenklängen von Arno von der Biegenburg lauschen, dann hat der Seehaufen wieder sein Lager an der Peter-und-Paul-Kirche in Obersiggingen aufgeschlagen. Zwei Tage lang konnten die Besucher sich ein Bild davon machen, wie es in einem Landsknechtslager im 16. Jahrhundert zuging.

Allerlei Handwerker zeigten ihr Können. Unter anderem waren eine Klöpplerin und ein Holzstangen-Reppler bei ihrer Arbeit zu bestaunen. Hubert Zachert zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz: "Der Samstagabend war wirklich toll, viele Besucher und noch vollere Bänke. Lang sind sie gesessen." Für Seehaufen-Kommandant Thomas "Django" Pawlowski ein Grund, nach vorn zu blicken: "Es findet ja zum zweiten Mal statt und wir haben uns gesagt, dass wir es fünf Jahre ausprobieren wollen, aber es sieht gut aus."

Mit dem Event möchte der Verein seine Präsenz im Deggenhausertal untermauern: "Wir sind hier und das wollen wir mit dem Wochenende zeigen. Wir freuen uns über jeden D-Taler, der zu uns kommt", sagt Pawlowski.

Auch im Bereich Nachwuchs ist der Verein gut aufgestellt. Die 13-jährige Josefine Hummel arbeitet am Sonntag als Küchenmagd und bereitet die Dinnerle-Teigfladen vor. "Es macht mir einfach Spaß, hier dabei zu sein", bekennt sie. Aber wen verwundert es, ist sie doch durch ihre Eltern eigentlich schon ihr ganzes Leben dabei.

