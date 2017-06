Markdorf Schwerer Ast stürzt nach Gewitter auf B 33

Ein heruntergebrochener Ast hat am Samstagabend zeitweilig die B 33 zwischen Markdorf und Ittendorf blockiert. Dabei ereignete sich auch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf einen anderen aufgefahren war, berichtet die Feuerwehr Markdorf.

Markdorf (sk) Um kurz nach 19.30 Uhr am Samstagabend wurde die Feuerwehr Markdorf, Abteilung Stadt, zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Auf der B 33, Höhe ehemaliger Haslacher Hof, war ein Teil eines Baumes auf den Radweg und die Bundesstraße 33 gestürzt. Vermutlich ist der Ast aufgrund einer Gewitterböe abgebrochen, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Martin Scheerer. Aufgrund dieser Verkehrsbeeinträchtigung ist es dann auch zu einem leichteren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw auf einen anderen aufgefahren war. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Teile des Baumes mit der Motorkettensäge zu zerkleinern und von den Fahrbahnen zu entfernen, um so die Verkehrssicherheit in diesem Bereich wieder herzustellen. Während der Arbeiten war die B 33 für 20 Minuten voll gesperrt. Nach 35 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Ebenfalls anwesend war die Landespolizei zur Unfallaufnahme und Einsatzstellenabsicherung.