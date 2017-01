Markdorf Schwerer Abschied von verdienten Mitarbeitern

Ein Essen und viel Lob gab es für die Dienstjubilare der Stadt.

Markdorf (büj) Eine Dienstjubilarin und sieben in ihren wohlverdienten Ruhestand gehende Mitarbeiter hat Bürgermeister Georg Riedmann geehrt. Dies im Restaurant des Bischofschlosses, wo die Stadt ihre langjährig Beschäftigten traditionell zum Essen einlädt. Gute Worte gibt es dort immer. Trotzdem schien es, als hätte der Bürgermeister in diesem Jahr besonders viel Lob auszuteilen. Und als fiele ihm der Abschied in diesem Jahr noch schwerer als sonst.

Was indes nicht weiter wundern würde. Da galt es zum Beispiel Thomas Geßler Ade zu sagen. Der war zwölf Jahre lang Ortsvorsitzender in Ittendorf, darüber hinaus auch etliche Zeit lang Vertreter des Markdorfer Teilorts im städtischen Rat. "Ganz herzlichen Dank fürs tolle Miteinander", wandte sich Riedmann an Geßler. Der Bürgermeister ließ durchblicken, dass man denselben Humor teilt. Was den kommunalpolitischen Verkehr zwischen Stadt- und Ortschafts-Spitze durchaus erleichtert habe. "Ich bin mir aber sicher, dass sich eine sehr gute Lösung für die Nachfolge gefunden hat", so Riedmann. Mit Blick auf Geßlers große Erfahrung brauche es naturgemäß noch etwas Zeit, bis sich der neue Ortsvorsteher mit gleicher Stimmgewalt einbringen kann.

Der Bürgermeister machte einen Wechsel im Reb-Team aus. Mit Maria Rid, mit Klothilde Mayer fallen gleich zwei tragende Stützen des Rebmeisters fort. Zwei Frauen, die Vorbild waren – in Bezug auf ihre Arbeitsleistung, überdies auch durch ihren Beitrag für die Arbeitsatmosphäre. Nicht minder schmerzlich schien für Riedmann, dass er künftig auf die Mitarbeit von Mi-Ja Sonntag-Choi im Pflegeheim verzichten muss, die mit Zuspruch und guten Einfällen die Senioren betreute. Im Pflegeheim wird auch Gisela Rößler fehlen, die lange Jahre im Markdorfer Krankenhaus gearbeitet hat. Und Rolf Rothweiler, den Hausmeister für den Spitalfonds, werde man dort gleichermaßen vermissen. Er hört mit 80 auf zu arbeiten. Ein Verlust für die Stadt, so Riedmann. Einen weiteren Verlust macht er im Feuerwehrhaus aus, wo sich Gertrud Eggert künftig nicht mehr vorbildlich um alles kümmert. Der Verwaltung erhalten bleibt indes Martina Heber aus dem Meldeamt, die ihr 25-Jähriges feiern durfte.