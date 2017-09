Markdorf Schulen haben Angst vor Grippe-Welle

Schulamtsdirektor Klaus Moosmann zeigt sich zufrieden mit der Personal-Situation im Schulbezirk, befürchtet aber Engpässe im Herbst und Winter.

Die Schülerzahlen steigen wieder an. Bis zum Schuljahr 2025/26 rechnen die Statistiker mit zusätzlichen 54 000 Mädchen und Jungen an den Grundschulen in Baden-Württemberg. Auf der anderen Seite tun sich die Schulverwaltungen schwer, alle freie Stellen mit geeigneten Lehrkräften zu ersetzen. Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin in Stuttgart, spricht von einem hohen Maß an Kreativität, die notwendig sei, die vielen vor allem durch Pensionierungen entstandenen Lücken zu füllen. Probleme bereitet ein Weiteres: Die Studienzeit fürs Grundschullehramt wurde verlängert. Statt bisher sechs müssen die angehenden Primarlehrer nun acht Semester studieren, bevor sie in den schulpraktischen Vorbereitungsdienst eintreten können. Aktuell fehlten deshalb 400 Neubewerber auf dem Arbeitsmarkt.

"Wir hatten bisher immer eine Reserve, eine Liste mit rund 250 Namen, auf die wir zurückgreifen konnten ", schilderte Schulamtsdirektor Klaus Moosmann die Situation. "Inzwischen ist der Markt aber leer gefegt."



Trotzdem beschreibt Moosmann die Ausgangslage in seinem Schulamtsbezirk, der neben dem Bodenseekreis auch den Landkreis Ravensburg umfasst, insgesamt als "gut bis ordentlich". Grund für seine Zufriedenheit sei die verhältnismäßig große Zahl an neu eingestellten Lehrkräften (171) und daneben, dass sich in gleichfalls beträchtlichem Umfang Lehrkräfte aus anderen Regionen des Landes beziehungsweise aus der Republik in den Bodenseeraum versetzen lassen haben. Wie Moosmann erklärte, spielt hierbei die wirtschaftliche Prosperität der Region eine wichtige Rolle. Denn oftmals sind es die Ehepartner, die eine Anstellung finden.

Auf spürbare Engpässe stellt sich der Schulamtsdirektor im Herbst ein. Denn wenn sich die Krankenstände häufen, könne er nicht über hinreichende Reserven an Krankenvertretern verfügen. Dann sei zweierlei gefragt. Kreativität – im Füllen von Lücken – und Solidarität unter den Schulen. "Die Schulen müssen sich dann gegenseitig mit Lehrern aushelfen", wünscht sich Moosmann.

Das Problem der offenen Schulleiterstelle bestehe indes weiter. 50 bis 60 Leitungsfunktionsposten gelte es im Jahr neu zu besetzen – ohne dass freilich genügend Bewerbungen eingehen. Auch hier hofft Mossmann auf finanzielle Anreize. Außerdem auf Ideen, den Beruf des Schulleiters vor allem für Frauen attraktiver zu machen.

Auf Pensionäre muss im Schulamtsbezirk Markdorf kaum zurückgegriffen werden – außer im Bereich der Vorbereitungsklassen. Stattdessen gelang es, etliche Teilzeit-Deputate wieder zu erhöhen.