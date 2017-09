Markdorf Schulbeginn am Bildungszentrum Markdorf

Die Zeiten für den Start am BZM stehen fest

Markdorf – Unterrichtsbeginn am Gymnasium des BZM zum neuen Schuljahr ist am kommenden Montag, 11. September, für die Klassen 6 bis J2 um 7.45 Uhr in den Klassenzimmern. Dies teilt das BZM mit. Die Einschulung der Fünftklässler ist am Dienstag, 12. September, im Anschluss an den Gottesdienst, der um 8 Uhr in der Nikolaus-Kirche beginnt, gegen 9 Uhr im Theaterstudio 1 des BZM. Zum Gottesdienst und zur Einschulungsfeier sind die Eltern und Geschwister eingeladen.

Am Schulverbund beginnt der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 ebenfalls um 7.45 Uhr in den Klassenzimmern. Die Einschulung der Fünftklässler ist ebenfalls am Dienstag, 12. September, im Anschluss an den Gottesdienst gegen 9 Uhr im neuen Lernraum 128 in Ebene 1. Danach dürfen die Kinder ihre ersten Erfahrungen in den neuen Klassen machen. In dieser Zeit sind die Eltern zu einem gemeinsamen Frühstück mit Lehrern, Schulsozialarbeitern und der Schulleitung eingeladen.

Der ökumenische Gottesdienst am Dienstag um 8 Uhr ist ein Eröffnungsgottesdienst für alle neuen Fünftklässler, also sowohl die Schulanfänger am Schulverbund wie auch am Gymnasium. Hierzu fahren für die Schüler Busse um 7.50 Uhr vom Bildungszentrum zur St.-Nikolaus-Kirche in die Innenstadt. Nach dem Ende des Gottesdienstes gegen 8.30 Uhr werden die Schüler wieder mit Bussen von der Kirche ans Bildungszentrum zurückgebracht.