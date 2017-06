Markdorf Schülerin Charlotte Looser erzählt historische Fräulein-Sage neu

Die elfjährige Schülerin aus Markdorf schreibt für die Kinderchronik anlässlich "1200 Jahre Markdorf" eine alte Sage neu. Dafür entziffert sie Sütterlinschrift, kürzt aus historischen Bruchstücken und kreiert daraus mit viel Fantasie etwas Neues. Das Ergebnis ist jetzt gedruckt erhältlich.

So richtig ins Schwelgen gerät Charlotte Looser nicht, wenn sie von ihrer Erstveröffentlichung erzählt – dafür ist sie zu schüchtern. Die Elfjährige aus Markdorf hat für die Kinderchronik anlässlich "1200 Jahre Markdorf" die Sage um das weiße Fräulein neu interpretiert. Ein bisschen cool sei die Veröffentlichung aber schon, sagt die Schülerin, schließlich würden viele Kinder schreiben und nur wenige Geschichten gedruckt. Looser hat sich für ihre Premiere genau vorbereitet. Das Ergebnis ist die Geschichte um einen Geist, der kein Geist ist.

"Ich hatte drei Sagen zur Auswahl", erinnert sich Charlotte Looser. Zwei Jahre ist es schon her, dass ihre Mutter sie gefragt hat, ob sie für die Kinderchronik schreiben möchte. "Bernhard Oßwald hatte die Idee, dass ein Kind das schreiben könnte", sagt Margit Looser, die an der Chronik zum Stadtjubiläum mitgearbeitet hat. Charlotte Looser entschied sich für die Sage um das weiße Fräulein, das einst am Bühl gesichtet worden sein und dort Silbersamen verteilt haben soll. Die anderen Sagen rund um eine Kaujohle und einen Geist hätten ihr nicht so gut gefallen.

Die Jungautorin ging gezielt vor: "Ich habe nicht einfach so losgeschrieben." Die Sage habe sie zuvor nicht gekannt, auch den Ort des Geschehens hat sie noch nicht besucht – das sei über kurz oder lang aber geplant. Sie habe sich für ihre Geschichte die Bruchteile der historischen Vorlage angesehen, es seien sehr viele gewesen und sie habe kürzen müssen. Dazu kommt, dass die Sage in der altdeutschen Sütterlinschrift verfasst war – das musste sie erst einmal entziffern. Dabei half ihre Mutter, sonst habe sie aber nur Korrektur gelesen.

Auf die Frage, wie viel der Geschichte ungefähr ihrer Fantasie entstammt, antwortet Charlotte Looser: "Ich habe mir schon viel ausgemalt, vielleicht 50 Prozent?" In ihrer Sage wird das Fräulein nun von einem Hund namens Winsel begleitet und findet in einem Gang einen Silberschatz, den sie mit gierigen Händen nicht greifen kann. Auch ein persönliches Ende hat sie gefunden: Das weiße Fräulein sei nicht weiter gereist, sondern habe sich in den nahe gelegenen Wald zurück gezogen.

Sieben Seiten waren es ungefähr, die Charlotte Looser abgegeben hat, eine gekürzte Version davon ist nun erschienen. Im Geschichtenschreiben ist sie geübt, zuvor habe sie beispielsweise Bilderbuchgeschichten geschrieben. Ihre Werke sammelt sie in einem Heft, das sie aber kaum jemandem zeigt. Ihre Form der Sage können erstmals viele lesen, darauf angesprochen wurde sie aber noch nicht. "Heute würde ich die Geschichte vielleicht etwas anders schreiben", sagt Charlotte Looser, ihre Tagebuch-Einträge von damals und heute seien beispielsweise auch sehr unterschiedlich. Zufrieden mit der Erstveröffentlichung ist sie dennoch und weiter schreiben möchte sie auch: Vor wenigen Tagen hat sie eine neue Geschichte begonnen, der Inhalt wird aber nicht verraten: "Das sage ich eigentlich erst, wenn sie fertig ist."

