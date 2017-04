Markdorf Schüler starten mit Deutsch ins Abitur

67 Abiturienten am Bildungszentrum Markdorf haben am Dienstag den ersten Teil der Abiturprüfung hinter sich gebracht. Sie starteten mit dem Fach Deutsch und fühlten sich gut auf die Themen vorbereitet, die zur Auswahl standen.

Markdorf – Es ist kein Tag wie jeder andere für die Abiturienten des Bildungszentrums. Sie haben gerade ihre erste Abiturprüfung hinter sich gebracht. 330 Minuten lang konzentrierten sie sich auf die Bögen mit den Aufgaben des Deutsch-Abiturs. Fünf Themen standen zur Auswahl.

Kristina Meel hat sich für den Werkvergleich entschieden. Die 18-Jährige erklärt: "Man sollte das Selbstbild der Charaktere Walter Faber und Danton vergleichen." Die Abiturientin ist zufrieden und hat das Gefühl, gut vorbereitet gewesen zu sein. "Ich habe alle Bücher gut gelesen, außerdem hat unsere Lehrerin uns eine Tabelle gegeben, in der die wichtigsten Eigenschaften der Hauptcharaktere verglichen wurden."

Ihre Mitschülerin Nicole Geiger hat sich für eine andere Aufgabe entschieden. "Ich habe ein Essay über die Macht der Sprache geschrieben", erklärt die 18-Jährige. Auch sie hat sich gut auf die Prüfung vorbereitet: "Ich habe viele Essays gelesen und auch im Unterricht haben wir sehr viel Input bekommen." Sascha Gericke hat eine Interpretation der Kurzgeschichte "Auf der Felsenkuppe" von Christoph Meckel verfasst. Der 18-Jährige hat vor der Prüfung versucht, sich zu entspannen, und nicht mehr gelernt. "Sich kurz vor der Prüfung verrück zu machen, bringt nichts. Außerdem hat mein Lehrer, Herr Brand, mich sehr gut auf das Abitur vorbereitet."

Wirklich aufgeregt waren nur die wenigsten Abiturienten. "Ich war nur beim Schreiben ein wenig nervös", sagt die 18-jährige Victoria Wollmann. Damit sie sich die ganze Zeit gut konzentrieren konnten, hatten die Schüler Snacks und Getränke zur Prüfung mitgebracht. Victoria Wollmann findet: "Wasser, eine Brezel und eine Banane sind der ideale Prüfungssnack." Lisa Jopke hatte noch mehr dabei: "Meine Eltern haben mir echt viel Essen und Süßigkeiten mitgegeben." Allerdings sei sie nicht zum Essen gekommen, sagt die 17-Jährige. "Ich hatte ziemlich Zeitdruck und habe es gerade mal geschafft, einen Schluck Wasser zu trinken." Ebenfalls wichtig für eine entspannte Prüfung ist die richtige Kleidung. "Das Outfit muss möglichst bequem sein und man braucht mehrere Schichten, damit man nicht friert oder schwitzt", erklärt Ina Hutschneider.

Der erste Prüfungstag war aber nicht nur für die 67 Abiturienten ein ganz besonderer Tag, wie der stellvertretende Schulleiter Stefan Ferguson erklärt: "Auch für die Lehrer ist das aufregend. Wenn man die Schüler unterrichtet hat, muss man in dem Moment ein bisschen loslassen, denn jetzt sind die Abiturienten auf sich allein gestellt." Für Ferguson selbst ist die Prüfungswoche besonders stressig. "Ich bin gemeinsam mit einem Kollegen für die Organisation zuständig und habe gestern schon alle Tische vorbereitet. " In die Freude, die erste Prüfung hinter sich zu haben, mischt sich bei einigen Schülern auch ein anderes Gefühl: "Es ist schon ein komischer Gedanke, dass man bald nicht mehr in die Schule muss", sagt Abiturientin Selina Meschenmoser.

Das Abitur

Rund 53 300 Schüler legen in Baden-Württemberg dieses Jahr ihr Abitur ab. Am Bildungszentrum mussten sich 67 Schüler der Prüfung stellen. Zur Auswahl standen fünf Themen: ein Werkvergleich, das Schreiben eines Essays, die Interpretation einer Kurzgeschichte, ein Gedichtvergleich und die Analyse eines Zeitungsartikels. Beginn der Prüfung war um 8 Uhr, um 13.30 Uhr mussten alle Prüfungsbögen abgegeben werden. Nach der Prüfung in Deutsch folgen am Mittwoch die Kernfächer, wie Physik, Kunst, Geschichte oder Gemeinschaftskunde, am 28. April Englisch, am 3. Mai Mathematik.