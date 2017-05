Markdorf Schüler pflanzen Salat in Hochbeeten an

Schüler pflanzen Salat in Hochbeeten an

Die Schulverbundsschüler bauen ein Hochbeet für ihre Mitschüler. Ab Herbst hat die Gartenbau-AG sechs Quadratmeter zu bestellen.

Markdorf – Fabio besteht auf eine Gabel. Schneller ginge es freilich, wenn er die Blumenerde einfach aus dem Plastiksack schütten würde. Das raten ihm seine Mitschüler, die heute Morgen gleichfalls die neuen Hochbeete bepflanzen. Eigentlich wird das die Aufgabe für die im nächsten Jahr angebotenen Gartenbau-AG sein, aber da Schulverbundsrektorin Veronika Elflein Salatsetzlinge spendiert hat – aus Freude über die gerade fertig gewordenen Hochbeete – gilt es, die schon jetzt zu begrünen. Auf dass die Mitschüler im "Mensch-, Umwelt- und Natur"-Unterricht in einigen Wochen die Salatköpfe ernten können.

Fabio und die übrigen Jugendlichen, die heute Morgen mit Schaufeln, Gabeln und Schubkarren ausgestattet in einem der Innenhöfe des Bildungszentrums gärtnern, "wildern" damit gewissermaßen in einem fremden Revier. Schließlich hat das nun abgeschlossene Hochbeetprojekt in den Technikunterricht gehört. "Wir haben alles genau geplant", erklärt Leonard Grupp, von der Bauweise der angehobenen Beetanlagen über die Materialbedarfs-Berechnung, den Einkauf bis hin zum Fertigen – mit Säge und Schraubendreher. Zu berechnen war natürlich auch der Inhalt. Die Erde kommt, von den Hausmeistern gebilligt, von einem Hügel unmittelbar neben der Schule. Jedes der beiden von der Technikgruppe erstellten Hochbeete misst etwa drei Quadratmeter, erläutert Dennis Wagner. Insgesamt hat die Gartenbau-AG im kommenden Herbst dann also sechs Quadratmeter zu bestellen.

Obwohl die beiden Hochbeete jetzt erstellt sind und das erste Grün darin sprießt, ganz fertig ist die Technikgruppe immer noch nicht. Wie Techniklehrerin Jacqueline Haller und ihr Kollege Alexander Neub erklären, gibt es da noch ein Problem: die Ferien. "Wir müssen uns etwa für die Bewässerung überlegen", so Jacqueline Haller. Ganz einfach wird das nicht. Zunächst müssen die Hausmeister einen Wasser- sowie einen Elektro-Anschluss verlegen, damit dann eine Pumpe fürs notwendige Nass sorgt. Die technischen Herausforderungen für die Schüler gehen also weiter.

Indes ist es keineswegs nur die technische Seite, die das Hochbeet-Projekt zu einem pädagogischen Erfolg gemacht hat, erklärt Alexander Neub. "Die enge Zusammenarbeit hatte auch einen sehr positiven Einfluss auf den Zusammenhalt der Schüler." Ein weiterer positiver Nebeneffekt, so verrät Jacqueline Haller: "In der Vorbereitung auf das Projekt habe ich sehr viel übers Gärtnern gelernt. Ein Wissen, das ihr ihr Kollege voraushatte. Denn Neub hat während seines Studiums in der Landwirtschaft ausgeholfen.

Unterrichtsprojekt

Das hinter dem Projekt stehende pädagogische Konzept, wonach Lernende an möglichst lebensnahen Gegenständen komplexe Aufgaben lösen, gibt es schon sehr lange. Inzwischen wird verstärkt auf den globalen oder fächerübergreifenden Aspekt geachtet. Darüber hinaus geht es auch um die Eigenständigkeit des Arbeitsprozesses, der zielgerichtet sein soll. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit in der Gruppe. Und stets steht das gemeinsame Ziel, das gemeinsame Vorhaben im Vordergrund.