Markdorf Schornsteinfegermeister Andreas Kleißle: "Gesundheit kann man nicht kaufen"

Auf einen Kaffee mit... dem Schornsteinfegermeister Andreas Kleißle, der seit sechs Jahren auf den Dächern der Gehrenbergstadt unterwegs ist und zu Neujahr traditionell Glück in die Häuser bringt

Herr Kleißle, Sie als Glücksbringer in Person können sicherlich sagen, woher dieser Aberglaube rührt, dass der Schornsteinfeger Glück bringt?

Von der Überlieferung her war es früher einfach so, dass wir in die Häuser gekommen sind, um die Schornsteine zu fegen, und dadurch sind schlichtweg die Häuser nicht mehr abgebrannt, was aufgrund der ausschließlichen Holzheizungen immer wieder der Fall war. Glanzruß war ein großes Problem, denn dadurch haben die Schornsteine häufig gebrannt. So war es immer ein Glück, wenn der Schornsteinfeger ins Haus kam, weil einfach das Brandrisiko enorm gesunken ist.



Dann hat dieser Aberglaube also gar nichts mit dem neuen Jahr zu tun?

Nur bedingt und insofern, dass der Schornsteinfeger traditionell immer der Erste war, der im neuen Jahr durch die Straßen ging, weil er auf diesen Termin auch seine Jahresrechnung legte. Somit war er also der erste Gratulant zu Neujahr.



Gibt es das ganze Jahr über noch Menschen, die auf Sie zukommen und fragen, ob sie etwas Ruß von Ihrer Jacke abstreifen dürfen, weil das angeblich Glück bringt?

Auf jeden Fall, und das passiert gar nicht so selten. Die Leute glauben tatsächlich noch daran. Wenn ich die Straße entlang laufe, geschieht es regelmäßig, dass ich gefragt werde, ob sie mich berühren oder sogar umarmen dürften. Das ist wirklich immer noch gang und gäbe.



Somit muss man als Schornsteinfeger recht aufgeschlossen sein und darf keinerlei Berührungsängste haben. Ist das nicht ein sehr schöner Beruf?

Ja, ganz gewiss. Und ich finde es wirklich auch schön, dass es diesen Aberglauben noch gibt und dass solche Begegnungen nach wie vor zu unserem Berufsbild dazugehören.



Aber auch das Berufsbild des Schornsteinfegers hat sich verändert. Wird da überhaupt noch viel auf Dächern rumgekraxelt und Kamine gekehrt?

Bei uns "auf dem Land" ist das schon noch so. Es gibt immer noch viele Holzheizungen, und wir sind nach wie vor auf den Dächern beim Fegen. Außerdem sind Brandschutz, Energieberatung, Messtätigkeiten an Öl-, Gas- und Holzheizungen ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Das Berufsbild des Schornsteinfegers wird sich weiter entwickeln, das Bild vom Glücksbringer wird hoffentlich für immer bestehen bleiben.



Was muss man in diesem Beruf für Voraussetzungen mitbringen? Ich stelle mir vor, für einen Schornsteinfeger, der nicht schwindelfrei ist, kann das durchaus schwierig werden?

Schwindelfreiheit wäre tatsächlich geschickt (lacht). Nein, im Ernst, das muss natürlich Voraussetzung sein. Man muss sich auf Leitern und Dächern absolut sicher fühlen.



Kann es aber nicht sogar einem Profi, wie Ihnen passieren, dass er schon mal an seine Grenzen stößt?

Toi, toi, toi, bis jetzt hat alles immer gut geklappt. Kein Haus war bislang zu hoch, keine Dachneigung zu steil. Aber da gilt einfach der Grundsatz: sich bloß keine Gedanken darüber zu machen. Vor allem muss man sich absolut konzentrieren, sonst kann es nämlich schnell vorbei sein mit dem sicheren Agieren auf den Dächern.



Sind Sie schon einmal von einem Dach heruntergefallen?

Nein, zum Glück noch nie. Anders hingegen erging es meinem früheren Chef. Der ist schon mal vom Dach gestürzt und hat sich ernsthaft verletzt. Wobei er wirklich Glück im Unglück hatte, denn er ist nur knapp einen Meter neben einem Beton-Lichtschacht aufgekommen und in einem Erdhügel gelandet. Es passiert zum Glück nicht allzu häufig, dass jemand vom Dach fällt, auch wir haben unsere Sicherheitsvorschriften, an die wir uns halten müssen. Nur ein Restrisiko bleibt natürlich bestehen.



Eigentlich ist der Beruf des Schornsteinfegers ja ein klassischer Männerberuf. Gibt es auch Schornsteinfegerinnen?

Früher war es mal ein reiner Männerberuf, auch, als ich noch in der Lehre war. Aber klar gibt es mittlerweile auch einige Frauen, die diesen Beruf gerne ausüben.



Wird der Beruf des Schornsteinfegers heutzutage noch oft ergriffen, oder ist das nicht ein Berufsbild, das den Jugendlichen eher "uncool" erscheint?

Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei den Jugendlichen hat das Handwerk an sich einen schweren Stand. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass man bei Wind und Wetter draußen ist und nicht ganz sauber nach Hause kommt (lacht). Ich finde es cool, dass ich selbstständig arbeiten kann, an der frischen Luft bin und den direkten Kontakt zu unserer Kundschaft pflegen kann und dadurch jeden Tag in viele Häuser komme.



Das stelle ich mir sehr spannend vor, setzt aber gewiss eine gehörige Portion gegenseitiges Vertrauen voraus?

Absolut. Irgendwann kennt man seine Kunden und weiß, die haben Vertrauen in einen. Da kann es schon mal geschehen, dass ich in Häuser gehe, wo gar keiner daheim ist und ich bei den Nachbarn den Schlüssel hole.



Für einen Glücksbringer werden Sie zwar das ganze Jahr über gehalten, aber gerade an Neujahr auch als Wunschüberbringer wahrgenommen. Was wünscht sich der Schornsteinfeger höchstpersönlich fürs neue Jahr, und was bedeutet für Sie Glück?

In erster Linie natürlich Gesundheit. Die Zeit mit den Kindern und der Familie zu genießen und dadurch einfach glücklich zu sein. Auch ein Lottogewinn wäre mal schön (lacht). Aber eigentlich bin ich so wirklich zufrieden, denn inneres Glück und Gesundheit kann man mit keinem Geld der Welt kaufen.



Zur Person

Andreas Kleißle ist am 15. Mai 1971 in Meersburg geboren. Von 1987 bis 1989 absolvierte er in Meersburg bei Joachim Olst seine dreijährige Ausbildung zum Schornsteinfeger-Gesellen, der die anschließende Meisterschule mit Meisterprüfung folgte. Nach über 20 Jahren als Schornsteinfeger in Meersburg wechselte Andreas Kleißle an den Gehrenberg und ist seit zirka sechs Jahren mit Bezirksschornsteinfegermeister Dieter Mazat über den Dächern von Markdorf unterwegs. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin, deren zehnjährigem Sohn sowie der gemeinsamen dreijährigen Tochter lebt Andreas Kleißle in Stetten bei Meersburg.

Eines seiner Hobbys ist es Musik zu machen, im Besonderen spielt er Tenorhorn, mit dem engagierten Bestreben, mit fünf anderen Musikern das traditionelle Genre der Stubenmusik zu erhalten.