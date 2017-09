Markdorf Schnupperlehre beim Ladenbauer

Die Markdorfer Konrad Knoblauch GmbH öffnet sich für die Aktion "Wissen was geht!" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. 24 Jugendliche nutzen die Gelegenheit und sind begeistert vom gemeinsamen Tüfteln und Werkeln.

Markdorf – Der Regen hat sie nicht abhalten können. Jene zwei Dutzend Jugendliche und junge Erwachsene aus dem gesamten Kreisgebiet, die am gestrigen Freitagmorgen zum Empfang der Markdorfer Konrad Knoblauch GmbH gekommen waren. Sie alle hatten sich bei der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis angemeldet, um im Rahmen der Aktion "Wissen was geht!" einen Einblick in das Ladenbau-Unternehmen an der Markdorfer Zeppelinstraße zu gewinnen.

"Ich wohne gleich dahinten", erklärt Umut Durus. Doch obwohl der Jugendliche beinah täglich an der Konrad Knoblauch GmbH vorbeigeht und die Glasfassade des Bürotrakts sehr transparent wirkt, wusste er bisher nicht, woran die Mitarbeiter hinter den Fenstern arbeiten, was in den Werkstätten produziert wird.

Renate Bleher schuf schnell Abhilfe. "Wir richten Läden ein", erklärte die Personalerin ihren Zuhörern. Nicht irgendwelche, sondern Geschäfte, Ladenlokale, über deren Türen so klangvolle Namen wie Ralph Lauren, wie Lacoste, Rimowa oder MCM stehen. Die Ansprüche seien also hoch: an die von Knoblauch gelieferten Einrichtungen ebensowohl wie an diejenigen, die sie entwerfen, dann fertigen, schließlich einbauen.

Aber ja, mache ihr ihre Arbeit Spaß, sogar sehr großen. Jenny Thomas musste gar nicht lange überlegen. Sie leitet den Bereich Technisches Produktdesign – einen der Bereiche, in dem die Konrad Knoblauch GmbH ausbildet: zu Bauzeichnern, Schreinern, Schlossern oder auch zu Kaufleuten fürs Büromanagement.

In alle Abteilungen durften die 24 Jugendlichen gestern hineinschnuppern. Von den Ausbildungsleitern dort, erfuhren sie, welche Voraussetzung sie erfüllen müssen, warum die Arbeit für einen Ladenbauer so abwechslungsreich, oftmals auch herausfordernd ist und warum das gemeinsame Planen, Tüfteln und Ausführen im gut aufeinander eingespielten Team die Mitarbeiter guter Dinge sein lässt.

Gute Dinge durften die 24 "Wissen was geht!"-Besucher dann auch selber herstellen: Strandsitze aus Holzleisten und ausgedienten Feuerwehrschläuchen. Bohrend, schneidend, fräsend, schraubend schlosserten und schreinerten sie. Andere planten eine Strandhütte. Und diejenigen, die sich für den Bereich Büromanagement entschieden hatten, entwarfen einen Verkaufsflyer für die selbst gefertigten Strandsitze.

"Begeisterung wecken", so nennt Annette Wildner, ebenfalls aus der Personalabteilung, das Ziel. Deshalb beteiligt Knoblauch sich bei "Wissen was geht!". Auf diese Weise erreicht das Unternehmen junge Leute, die sich ein Bild machen konnten von der Arbeit des weltweit operierenden Ladenbauers. "Sie müssen wissen, ob Sie zu uns passen könnten", sagt die Personalerin, die stets auf der Suche sei nach guten und begeisterungsfähigen Mitarbeitern.

