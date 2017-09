Markdorf "Schnifner Laurentius": Ein Gedicht von einem Käse

Blick auf den Marktstand: Verkäuferin Sofia Dorner empfiehlt den "Schnifner Laurentius".

Markdorf (büj) Fahrender Scholar, Sänger, Theaterschauspieler, Erzähler, Lyriker, Prediger, schließlich Kapuzinermönch – was für ein Lebensweg? Und ein paar Jahrhunderte später wird sogar ein Käse nach diesem im Vorarlbergischen geborenen Dichters benannt. Ob der indes ebenso pikante Verse geschmiedet hat, wie der seinen Namen tragende Hartkäse schmeckt, das war auf die Schnelle nicht zu erfahren.

Jedenfalls nicht am gestrigen Donnerstag beim Besuch des Käsestands von Simon Ehrich aus Langenargen, an dem Mitarbeiterin Sofia Dorner den "Schnifner Laurentius", einen halbharten Schnittkäse, als besonderen Leckerbissen empfohlen hat. Immerhin: Geraten die Kenner des "Schnifner Laurentius" schnell ins Schwelgen, wenn sie dessen Würzigkeit beschreiben und dessen sanfte Geschmeidigkeit, die Art, wie seine bündige Molligkeit den Gaumen anspricht oder den unverwechselbaren Duft des Käses – dann erinnern diese hohen Töne schon an jene Titel, die Laurentius von Schnüffis Lyrikbände tragen. Von "Flötlein", von "Wald-Schallmeien" und von "Maul-Trommeln" ist dann da die Rede.

Käseverkäuferin Sofia Dorner selbst ist eher dem Ziegenkäse zugetan. Wobei sie unterstreicht, dass aus dieser Sorte vor allem ihre Favoriten kommen. Ansonsten probiert sie oft und gerne die anderen Sorten. Und von denen hat es reichlich an ihrem Arbeitsplatz. Kundin war die Oberteuringerin schon viel länger. Als ihr aber der Aushang "Wir suchen Mitarbeiterinnen" an ihrem Käsestand ins Auge fiel, da war ihr sofort klar: "Hier möchtest du gern arbeiten.

" Weil Käse solch ein tolles Produkt sei, erklärt sie. Hinzu kommt: Die Begegnung mit vielen unterschiedlichen Menschen. Und dass ihr neuer Chef auch nach dem Vorstellungsgespräch weiterhin so nett bleibt, wie der erste Eindruck nahelegte, das gefällt Sofia Dorner besonders. Sie lobt seinen Humor, seine Großzügigkeit. Eine Großzügigkeit, von der die Kunden profitieren. Man darf probieren, bevor die Ware eingepackt wird.

Übrigens lautet Laurentius von Schnüffis aus Schnifis Geburtsname Johannes Martin – er lebte von 1633 bis 1702.